Después de que se conociera una nueva denuncia contra L-Gante por supuestas amenazas a una familia que usurpó la casa de un familiar del cantante, el abogado Leonardo Sigal —quien ya lo había denunciado en una causa anterior— analizó el panorama judicial del cantante y explicó los riesgos que enfrenta.

El letrado habló en el programa Nuevo Día (de lunes a viernes a las 10 horas por Ciudad Magazine) y recordó que, por su denuncia previa, Elián estuvo tres meses detenido. Según su información, el artista tiene una condena confirmada por la Cámara y por Casación, que fue reducida a dos años y medio y vence en mayo de 2027.

Leonardo Sigal habló de L-Gante (Foto: captura de Nuevo Día).

El abogado explicó que Valenzuela “sigue con la condicional todavía”, lo que implica reglas de conducta estrictas: no cometer nuevos delitos, no consumir estupefacientes ni alcohol y no vincularse con delincuentes.

QUÉ PUEDE PASAR CON L-GANTE SI VIOLA LA REGLAS DE CONDUCTA

El letrado explicó que, si el juez interpreta que L-Gante incumple alguna de las condiciones impuestas, “puede, a pedido del fiscal o del particular damnificado, solicitar la detención rigurosa”. En ese caso, el cantante debería cumplir el resto de la condena —hasta mayo de 2027— en prisión.

L-Gante habló en Puro Show de Tamara Báez (Foto: captura de eltrece).

Además, Sigal remarcó que, aunque el músico cumpliera la condena, los antecedentes penales permanecen en el sistema durante diez años. Esto significa que, ante un nuevo procesamiento, la Justicia puede tener en cuenta esos antecedentes para agravar su situación.

CÓMO AVANZA LA NUEVA CAUSA POR AMENAZAS COACTIVAS

Sobre la denuncia más reciente, Sigal detalló que se trata de una investigación penal preparatoria por amenazas coactivas. Para que el fiscal solicite la detención en este expediente, debe acreditar peligro de fuga o entorpecimiento probatorio.

El abogado señaló que, hasta el momento, no pidieron ninguna medida cautelar en contra de L-Gante y esperan ver cómo evoluciona la causa y qué pruebas se suman. Sin embargo, advirtió que si el fiscal cita a L-Gante a indagatoria y logra reforzar la hipótesis con pruebas, podría notificar a la causa anterior y pedir la detención.

CRÍTICAS AL ACCIONAR JUDICIAL Y LAS PRÓXIMAS MEDIDAS

Sigal cuestionó la demora en el allanamiento ordenado en la causa: “Lo pidieron hace una semana y la orden la dieron recién anteayer. Le dieron tiempo suficiente para que él se entere y saque todo lo que lo comprometa de la casa”. El operativo resultó negativo, pero la investigación sigue.

El fiscal ahora solicitará el análisis de las antenas de los celulares secuestrados —uno de ellos de L-Gante— y peritará la camioneta incautada. También revisarán los libros de guardia de la vivienda en el country Terravista para determinar si el cantante estuvo en el lugar del hecho. “Todos esos indicios van a ir cercando la participación efectiva de él”, concluyó el letrado.