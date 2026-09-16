La Justicia confirmó este miércoles la condena a 19 años de prisión contra Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi, por abuso sexual agravado. La decisión llegó luego de que fuera rechazado el recurso presentado por su defensa para intentar revertir la sentencia.

La resolución fue adoptada por los camaristas Manuel Alberto Bouchoux y María Florencia Budiño, quienes analizaron el planteo presentado por los abogados de Contardi y resolvieron mantener lo dispuesto por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Campana.

LA JUSTICIA CONFIRMÓ LA CONDENA CONTRA CLAUDIO CONTARDI

Contardi había sido condenado a 19 años de prisión después de que el tribunal lo encontrara responsable del delito de abuso sexual agravado contra su exesposa.

Tras aquella decisión, su defensa presentó una apelación. Sin embargo, el Tribunal de Casación bonaerense rechazó el recurso y confirmó la sentencia, por lo que el empresario continuará cumpliendo la pena en prisión.

La decisión judicial representa un nuevo capítulo en una causa que tuvo a Julieta Prandi reclamando Justicia durante años y en la que estuvo acompañada legalmente por Fernando Burlando.

Claudio Contardi en prisión (Foto: captura América)

RECHAZARON EL PEDIDO DE PRISIÓN DOMICILIARIA DE CONTARDI

Además de cuestionar la condena, la defensa del empresario había solicitado que pudiera acceder al beneficio de la prisión domiciliaria.

Entre los argumentos presentados se encontraba la necesidad de asistir a una de sus hijas. Sin embargo, los jueces rechazaron el planteo y determinaron que Contardi continúe detenido en una unidad penitenciaria.

Julieta Prandi, Claudio Contardi y Mateo. (Foto: Jennifer Rubio)

No era la primera vez que su defensa intentaba conseguir este beneficio. Anteriormente, la Justicia ya había rechazado otro pedido para que pudiera abandonar la cárcel y cumplir la pena en su domicilio.