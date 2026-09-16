Horacio Pagani protagonizó un incómodo momento en Bendita al opinar sobre el llanto de Daniela Celis en Patria y Familia, donde la ex Gran Hermano se mostró angustiada por no tener intimidad durante su soltería.
El panelista vio el clip de Daniela llorando por no tener sexo y realizó un comentario que rápidamente fue frenado por Tamara Pettinato.
Primero, Pagani contó una experiencia reciente en la que había piropeado a una mujer y ella se había ofendido.
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Horacio Pagani lanzó una polémica frase al ver llorar a Daniela Celis por no tener sexo
En ese contexto, y al advertir que el periodista deportivo no había comprendido inicialmente el motivo del llanto de Daniela, Tamara Pettinato intervino y le explicó: “Horacio, no sé si entendiste, la chica lloraba porque no tiene con quién tener sexo”.
Entonces, Pagani respondió: “Esto salió por televisión. Ya me di cuenta. ¿Va a llorar a la televisión porque no tiene sexo? La agarra una manifestación de tipos y se la...”.
El panelista no pudo terminar la frase porque Tamara Pettinato le tapó inmediatamente la boca. Ante la situación, Edith Hermida decidió darle la palabra a otra panelista para evitar que Pagani continuara con el comentario.