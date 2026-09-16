Morena Beltrán celebró el cumpleaños de su novio, Lucas Blondel, con una romántica publicación en Instagram, donde reunió varias postales de la pareja y le dedicó un especial mensaje al futbolista y futuro marido.

La periodista compartió una recopilación de imágenes que retratan distintos momentos de su relación. Entre las postales aparecen escenas de vacaciones, momentos disfrutando del mar, selfies y momentos íntimos en su hogar.

La publicación no pasó desapercibida entre sus seguidores, que aprovecharon el posteo para saludar al futbolista por su cumpleaños y dejar diferentes comentarios sobre la relación que mantiene con su prometida.

La publicación que hizo Morena Beltrán por el cumpleaños de Lucas Blondel (Foto: Instagram @morenabeltran10)

EL MENSAJE DE MORENA BELTRÁN A LUCAS BLONDEL POR SU CUMPLEAÑOS

Para acompañar las imágenes, Morena Beltrán eligió un texto cargado de afecto en el que describió las sensaciones que le genera compartir su vida con Lucas Blondel. Con frases breves, habló de su alegría, de la importancia de sus abrazos y del amor que siente por él.

Morena Beltrán y Lucas Blondel, muy enamorados (Foto: Instagram @morenabeltran10)

“Se me agranda la sonrisa, se me infla el pecho, se me cae la baba, se me cura todo con tus abrazos, se me estruja el corazón y se me ilumina la vida”, empezó escribiendo la periodista en su sentido mensaje.

Morena Beltrán y Lucas Blondel, muy enamorados (Foto: Instagram @morenabeltran10)

Luego, cerró su dedicatoria con una declaración de amor y un cálido deseo para esta fecha especial: “Te amo amor de mi alma!!!! Que los cumplas muy feliz. Siempre acá, presentes”.

Morena Beltrán y Lucas Blondel, muy enamorados (Foto: Instagram @morenabeltran10)

Morena Beltrán y Lucas Blondel, muy enamorados (Foto: Instagram @morenabeltran10)

Morena Beltrán y Lucas Blondel, muy enamorados (Foto: Instagram @morenabeltran10)

Morena Beltrán y Lucas Blondel, muy enamorados (Foto: Instagram @morenabeltran10)

Morena Beltrán y Lucas Blondel, muy enamorados (Foto: Instagram @morenabeltran10)