Este martes se celebró la boda de Emanuel Ortega y Julieta Prandi, que hubiera sido totalmente en secreto si Ángel de Brito no lo hubiera contado el lunes por la noche en LAM. Varios de los hermanos del cantante no estuvieron presentes, y Palito y Evangelina Salazar explicaron por qué.

Varios programas de América TV cubrieron la boda desde el inicio hasta la salida de los novios, y por eso Marina Calabró y Luis Ventura tuvieron una charla con la legendaria pareja de artistas, que dieron su versión sobre las ausencias.

Ramón Palito Ortega y Evangelina Salazar. (Foto: Movilpress)

Tras expresar la felicidad por ver a Emanuel casado nuevamente y muy feliz junto a la modelo, Evangelina le contestó a Marina Calabró, que le preguntó cuándo se enteraron del casamiento, tras los rumores de mala onda entre los hermanos de Emanuel y Julieta.

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LA EXPLICACIÓN DE PALITO Y EVANGELINA SALAZAR POR LAS AUSENCIAS EN LA BODA DE EMANUEL ORTEGA

“Y nos avisaron muy tarde estos chicos. Por eso de mis hijos, pudo venir solamente uno porque ya estaban comprometidos todos y dos estaban afuera filmando Luisito y Martín”, contó la tía de Luciana Salazar. “Y los otros no pudieron, así que la única fue Julieta, por suerte. Pero bueno, nada, fue emocionante, lindo. Los novios los encontré tan felices que ojalá siga así toda la vida”, agregó la actriz.

Ventura le preguntó a Palito Ortega si le resulta difícil juntar a su familia, a la que comparó con “una tribu” por la cantidad de integrantes que tiene. “Sí, bueno, cada cual tiene su compromiso de trabajo, especialmente Luisito está filmando, Sebastián con sus producciones, viaja todo el tiempo, de manera que es muy difícil reunirlos a todos”, señaló el cantante.

Palito Ortega, Evangelina Salazar y sus hijos (Foto: captura América TV)

“Pero bueno, el tema es que en acontecimientos como estos, nosotros los padres especialmente tenemos la felicidad de todavía de compartir esta alegría de los hijos. Y es que es un momento muy importante para nosotros, porque siguen el curso de la vida, siguen formando sus familias y la familia ya es grande, y entonces hay que agradecerle a Dios todos los días de poder compartir y vivir estos momentos”, cerró Palito, sobre el faltazo de varios de sus hijos a la boda de Emanuel Ortega y Julieta Prandi.

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