Guillermina Valdés volvió a hablar de su vida sentimental y, fiel a su estilo, no se guardó nada. En una entrevista con LAM, la empresaria contó qué características busca en un hombre, cuál es su principal condición a la hora de conocer a alguien y hasta reveló qué rango de edad podría tener su próximo candidato.

“Mi único lema es que sea soltero”, expresó. Entre risas, la empresaria profundizó sobre el tema y dejó en claro que no está interesada en involucrarse con hombres que ya estén en pareja.

Consultada específicamente sobre las características que espera encontrar en una pareja, Guillermina enumeró varios requisitos: “Que no tenga pareja primero, que tenga un cierto replanteo de sí mismo, como que se pueda cuestionar ciertas cosas, que sea buen compañero, que no mienta, que le importe lo que hago”, detalló.

Foto: Captura (América)

Además, la modelo contó que no le atraen determinadas actitudes a la hora de vincularse: “Lo que aparece es muy general, viste como la gente esa que dispara para todos lados a ver qué pica. A mí no me va eso”.

Durante la charla, también le preguntaron si tenía alguna preferencia respecto de la edad de un eventual candidato: “38 para arriba está bien. Puede tener 10 años menos que yo, tengo energía”, cerró Guillermina, dejando en claro que no descarta una relación con un hombre más joven.

Guillermina Valdés: “(Busco) que no tenga pareja primero, que tenga un cierto replanteo de sí mismo, como que se pueda cuestionar ciertas cosas, que sea buen compañero, que no mienta, que le importe lo que hago”.

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LAS LÁGRIMAS DE GUILLERMINA VALDÉS AL REVELAR SI SE SINTIÓ AMADA POR MARCELO TINELLI

Guillermina Valdés vivió un momento de pura emoción cuando le consultaron por su relación con Marcelo Tinelli, con quien tiene a su hijo Lorenzo.

En la nota que le hizo Ángel de Brito para Bondi Live, Guillermina recordó una charla que mantuvo con su pequeño Lolo, luego de un paseo en el que la gente lo saludaba como “ídolo”, reflejo de la intensa atención pública que siempre rodeó a la familia.

Pero la conversación tomó un tono más íntimo cuando el conductor le preguntó directamente por cómo vivió ella esa exposición durante su relación con Tinelli.

Foto: Captura de Bondi TV

Al intentar responder, Valdés se quebró: “Me sentí muy amada por Marcelo”, atinó a decir, con lágrimas en los ojos y visiblemente emocionada.

“¿Qué te bajó en este momento?”, quiso indagar De Brito. Pero Guillermina aseguró que la sensibilidad es parte de su personalidad: “Soy así”, expresó. Y cerró, contundente: “No necesito contención, eh”.