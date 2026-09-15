La reciente información de Yanina Latorre dejó a Marixa Balli en el ojo de la tormenta. Según detalló la conductora de SQP, la panelista fue denunciada por una exempleada de uno de sus locales comerciales quien aseguró que, tras despedirla, le ofreció una cifra irrisoria como indemnización.

De acuerdo a Yanina, Marixa habría tenido empleadas de manera irregular durante años, pero todo salió a la luz cuando tuvo que cerrar locales y despedir personal por la crisis. “Trabajé con Marixa cinco años y me echó por teléfono. Cuando era mi último día de trabajo le pregunté si me correspondía algo por estos años y ella me dijo que no porque trabajé en negro”, leyó la conductora.

Luego, siguió leyendo el mensaje que recibió de Celeste Rodríguez, la denunciante: “Busqué una abogada y en la audiencia que tuvimos no se arregló nada porque me quería dar tres millones de pesos por cinco años de trabajo. Ahora echó a mi mamá que es mucho peor, también trabajó con ella pero 12 años. A ella también le iba a dar su sueldo y aparte tres millones”.

Marixa Balli en su local "Xurama"

LA DENUNCIA DE LA EXEMPLEADA DE MARIXA BALLI

Al parecer, a raíz de la crisis en las ventas de indumentaria, Marixa Balli se vio obligada a cerrar algunos de sus locales. A raíz de esta decisión, tuvo que despedir a su personal y, entre ellas, se encontraba Celeste y su madre.

“Marixa al cambiar de local y quedarse en Rivadavia, recién ahí la puso en blanco, o sea que mi mamá habiendo trabajado 12 años, le corresponde solamente un año de antigüedad porque la blanqueó hace un año”, le contó la denunciante a Yanina Latorre quien dio a conocer su testimonio en SQP.

Celeste, la exempleada que denunció a Marixa Balli (Captura: América TV)

Luego, Celeste habló en exclusiva con SQP y contó: “Yo empecé con mi mamá a trabajar en el local de La Salada, después de un día para otro me llamó cuando abrió en La Gran Dulce, trabajaba allí de lunes a lunes sin franco, 10 y 11 horas los findes y después también de un día para otro cerró en La Dulce y me fui a trabajar en el local de Flores”.

“Cuando decide cerrar el local de Flores, me llama y me dice ‘Cele mira voy a cerrar los locales, voy a abrir otro pero va a ir solo tu mamá y tu hermana Candela’. Todos me decían que yo tenía que tener una indemnización, entonces yo le pregunto a ella y ella lo que me contestó es que a mí no me correspondía nada porque todo lo que trabajé esos años fue estando en negro”, siguió en su relato.

Marixa Balli fue denunciada por una exempleada (Video: SQP)

EL DESCARGO DE MARIXA BALLI TRAS LA DENUNCIA DE SU EXEMPLEADA

Uno de los cronista de SQP fue a buscar a Marixa Balli para que pudiera contestar a las acusaciones y ella no dudó en responder. “Cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera, y lo que tiene que ver con lo artístico, perfecto, pero si tiene que ver algo con Xurama, eso directamente con mis abogados”, lanzó.

Luego, buscó desligarse del tema: “No entiendo nada, igualmente te digo, cuando uno tiene locales y sos una persona pública, pueden pasar muchas cosas. A la gente lo único que le interesa es el dinero, y lo entiendo, y lo comparto, me parece muy bien, hay actitudes y actitudes. No estoy hablando de este caso, porque eso le tendría que consultar a mi abogado, que es el que se encarga”.

Por otro lado, dijo: “La gente puede hacer y decir lo que quiera, lo importante es que se pruebe, pero ya nada me sorprende. Tengo la consciencia tranquila de lo que hago, y tengo derecho también a cerrar un local si la situación no da, o sea, no voy a dejar un local abierto por otros temas que no sea por venta”.