Las recientes declaraciones de Marixa Balli generaron una profunda repercusión en redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron con mensajes de apoyo y empatía.

La empresaria y figura mediática decidió compartir uno de los episodios más dolorosos de su vida personal: el sueño de ser madre que no pudo concretar tras un grave accidente sufrido durante su juventud.

Después de años de mantener este tema en la intimidad, la empresaria Marixa Balli relató: “Nunca lo dije y ahora empecé a decirlo porque ya estoy sin filtro. De a poco me voy soltando con algunas cosas. Estoy más sensible”.

Marixa Balli reveló qué sueño nunca logró cumplir: “Después de eso, no pude…”. Foto: captura de pantalla de eltrece, La Noche de Mirtha.

MARIXA BALLI REVELÓ QUE SOÑABA CON SER MADRE

La ex participante de MasterChef Celebrity Argentina profundizó sobre el tema durante su participación en el streaming A la cama con Martina, conducido por Martín Cirio, donde relató cómo el accidente impactó tanto física como emocionalmente en su futuro.

“Después de eso no pude quedar embarazada porque yo estaba destrozada. Tuvieron que trabajar mucho en muchos aspectos internamente en mi cuerpo, y el hecho de no poder quedar embarazada también me dolió mucho”, expresó.

Marixa Balli reveló qué sueño nunca logró cumplir: “Después de eso, no pude…”

Durante años necesitó tratamiento psicológico especializado para superar las secuelas del trauma: “No podía sacarme el frío del cuerpo. Solo me pudo tratar un especialista en este tipo de accidentes traumáticos. Me ayudó con mucho trabajo y paciencia, comprendiendo cada palabra que yo le decía”.

Finalmente, reflexionó: “A veces cuando dicen ‘por qué ella no es madre’, como si eso te hiciera superior… tendrían que saber la historia detrás. No es que no quise, no fue una elección. Fue algo que no estaba en mí, no estaba planeado. Era muy chica”.