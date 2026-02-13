Marixa Balli atraviesa un gran momento profesional tras su participación en MasterChef Celebrity, donde logró posicionarse como una de las figuras más comentadas del certamen.

Ahora abrió virtualmente las puertas de su casa y dejó al descubierto un hogar con identidad propia, atravesado por una estética clásica, luminosa y profundamente romántica.

La vivienda de Marixa Balli funciona como un reflejo de su personalidad: sofisticada, teatral y con una clara inspiración europea. La decoración se apoya en el estilo shabby chic, con guiños constantes al espíritu parisino, donde los objetos con historia, los tonos claros y los detalles delicados marcan el pulso de cada ambiente.

Así es la casa de Marixa Balli: detalles shabby chic, aire francés y elegancia vintage | Créditos: Instagram @marixaballi

El living, uno de los espacios más destacados, condensa gran parte de esa impronta. La paleta cromática gira en torno al blanco, el crema y el beige, una elección que aporta calidez y amplifica visualmente el espacio.

Así es la casa de Marixa Balli: detalles shabby chic, aire francés y elegancia vintage | Créditos: Instagram @marixaballi

Allí conviven muebles de líneas clásicas con objetos vintage cuidadosamente seleccionados. Candelabros de cristal, mesas auxiliares de diseño suave y sillones amplios generan una atmósfera elegante pero acogedora.

Así es la casa de Marixa Balli: detalles shabby chic, aire francés y elegancia vintage | Créditos: Instagram @marixaballi

ASÍ ES LA CASA DE MARIXA BALLI

El dormitorio continúa esa narrativa estética, pero desde un registro más íntimo. El blanco domina casi por completo: desde la ropa de cama XL hasta los almohadones con piel sintética, que suman un toque de confort y lujo discreto.

Así es la casa de Marixa Balli: detalles shabby chic, aire francés y elegancia vintage | Créditos: Instagram @marixaballi

Detrás del respaldo se destaca un espejo de estilo clásico, mientras que una araña de cristal suspendida del techo refuerza el aire francés que atraviesa la casa. Las cortinas livianas permiten el paso de la luz natural, generando un clima sereno y luminoso que se potencia con los grandes ventanales y el mobiliario claro.

Así es la casa de Marixa Balli: detalles shabby chic, aire francés y elegancia vintage | Créditos: Instagram @marixaballi

El exterior no queda relegado en esta propuesta decorativa. El jardín aparece como un espacio pensado para el descanso y la desconexión, con áreas verdes bien cuidadas, una piscina de generosas dimensiones y reposeras que invitan a disfrutar del aire libre.

En las imágenes que compartió, Marixa se muestra relajada en ese sector, confirmando que es uno de los rincones más disfrutados de la propiedad.