El fervor del debate entre Marixa Balli, como representante de los microempresarios textiles, y Esteban Miról como crítico de la industria nacional, escondía el trasfondo de un romance que no fue.

La historia salió a la luz anoche en LAM durante el cruce en vivo entre los participantes de MasterChef Celebrity, y ahora Fernanda Iglesias reveló cuándo fue y a dónde había sido pautada la cita que no fue.

“Mirol le tiró los perros dos veces a Marixa hace 14 años”, afirmó la panelista de Puro Show.

Marixa Balli (Foto: Movilpress)

Luego precisó: “Fue en el restaurante La Choza, que ya no existe más. Se ve que eran habitué...”.

Cómo estaban Marixa Balli y Esteban Mirol hace 14 años

Lo curioso es que por esas fechas el exconductor de el noticiero central de el nueve habría estado comprometido por esas fechas...

Foto: Instagram @estebanmirol

En tanto que Marixa Balli habría rechazado el convite en dos ocasiones por falta de interés, además de que estaba con otros pretendientes.