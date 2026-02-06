El fervor del debate entre Marixa Balli, como representante de los microempresarios textiles, y Esteban Miról como crítico de la industria nacional, escondía el trasfondo de un romance que no fue.
La historia salió a la luz anoche en LAM durante el cruce en vivo entre los participantes de MasterChef Celebrity, y ahora Fernanda Iglesias reveló cuándo fue y a dónde había sido pautada la cita que no fue.
“Mirol le tiró los perros dos veces a Marixa hace 14 años”, afirmó la panelista de Puro Show.
Luego precisó: “Fue en el restaurante La Choza, que ya no existe más. Se ve que eran habitué...”.
Cómo estaban Marixa Balli y Esteban Mirol hace 14 años
Lo curioso es que por esas fechas el exconductor de el noticiero central de el nueve habría estado comprometido por esas fechas...
En tanto que Marixa Balli habría rechazado el convite en dos ocasiones por falta de interés, además de que estaba con otros pretendientes.