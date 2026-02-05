La feria americana de Marixa Balli en el barrio de Flores se convirtió en el destino obligado para quienes buscan ropa y calzado a precios accesibles. Desde un móvil en Puro Show mostraron las liquidaciones de la panelista en su local.

Las cámaras del programa de eltrece mostraron el movimiento constante en el negocio y recogieron las opiniones de algunas compradoras: “Busco precio generalmente. Que sea de calidad, lindo y bueno, que no me mate”, dijo una clienta a la emisión de Pampito y Matías Vázquez.

La diferencia de valores con los grandes centros comerciales fue uno de los temas más comentados. “Comprar ropa en Argentina es carísimo”, repitió otra clienta, dejando en claro que la feria americana es una alternativa real para el bolsillo.

La feria americana de Marixa Balli (Foto: captura de eltrece).

Luego, el cronista procedió a mostrar algunos productos y sus precios: “Este calzado, unos borcegos, está 45 mil pesos, me dicen que son comodísimas" , dijo Walter Leiva y luego desde el estudio compararon con los precios de una tienda web: “En otro local web dice 120 mil pesos”.

La feria americana de Marixa Balli (Foto: captura de eltrece).

PICANTE CRUCE DE MARIXA BALLI CON YANINA LATORRE

Yanina Latorre y Marixa Balli vuelven a dar que hablar con un nuevo cruce, esta vez con Ángel de Brito de por medio, a quien Yanina le envió un picante audio en el que apunta sin filtros contra su excompañera de panel.

En el mensaje de voz, la mamá de Lola Latorre se diferenció de la panelista: “Mirá si yo voy a envidiar a Marixa Balli. ¿Qué parte de ella querría yo para mi vida? Reitero: utiliza ese recurso para compensar lo que le falta.Ya te aclaro: no está en mi radar. Lo usa para compensar lo lejos, pero lo años luz que está de mí“.

Marixa Balli habló en LAM de Yanina Latorre (Foto: captura de América).

Tras escuchar el audio, Marixa le contestó contundente: “Es fuerte cómo minimiza, porque no solo no me minimiza a mí: es su forma de pensar, ¿no? que todos somos menos, que todos somos una porquería".

“Hay que ser conscientes en algo: ella es súper profesional, vos también le abriste las puertas, hiciste que crezca como creció. Nadie va a discutir su talento porque yo nunca la voy a minimizar como ella hace, cada uno se ganó lo que hizo después. Pero para ser superior, minimiza a todo el mundo. No lo dice literal, pero lo da a entender”, remarcó la panelista.

