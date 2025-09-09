Hace algunas semanas, la sorpresiva despedida de Marixa Balli de LAM generó un fuerte revuelo.

En su último programa, Marixa evitó dar demasiados detalles, aunque adelantó que estaba atravesando un momento de cambios personales y profesionales, con varias propuestas sobre la mesa.

Tiempo después, Ángel de Brito reveló que Marixa Balli había recibido importantes ofertas, entre ellas la invitación de Marley para sumarse a “Por el Mundo” y la posibilidad de integrar la nueva edición de MasterChef Celebrity, que volverá a tener a Wanda Nara como conductora en Telefe.

QUÉ DIJO ÁNGEL DE BRITO SOBRE MARIXA BALLI

Aunque en un principio “La Cachaca” negó las versiones, finalmente el canal confirmó la noticia: será una de las participantes de la competencia culinaria.

La reacción de Ángel de Brito tras la confirmación de Marixa Balli en MasterChef Celebrity. CRÉDITO: Instagram

Desde sus vacaciones, Ángel fue tajante al opinar sobre el desembarco de su exangelita en la cocina más famosa del país: “La va a romper. No sabe hacer nada pero es muy graciosa. Aunque haya desmentido lo que conté, todo era cierto. Siempre le deseo lo mejor porque la amo”.