La bomba estalló en Intrusos y sacudió la tarde televisiva. Después de semanas de rumores, el programa confirmó que Vicky Xipolitakis estaría afuera de Cortá por Lozano y que su reemplazo ya está elegido.

Entre juegos, pistas y un ida y vuelta cargado de humor, el panel del ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por América fue soltando las señales: hablaron de una figura ligada a la calle Avellaneda, de una cantante con hit viral, de perfiles que “se pisan” y de una relación que podría ser “perro y gato”.

Pero la pista más contundente fue la que terminó de develar el enigma: “la única argentina griega que tenemos”… y ahí ya no quedaron dudas. Según el programa, el cambio se concretaría en febrero, cuando Vero Lozano regrese de sus vacaciones. Y aunque en un momento amagaron con despistar, finalmente lo dijeron sin rodeos: si entra ella, sale Vicky Xipolitakis.

Foto: Instagram (@victoriaxipolitakisok)

¿Y quién es ella? Nada menos que Marixa Balli, cuyo nombre terminó saliendo después de un festival de pistas: desde mariachis hasta rompecabezas de cantantes, pasando por chistes de “romper platos” en honor a la cultura griega.

La frase final fue la que selló la primicia: “Todo indica que Vicky Xipolitakis saldría del panel, y en su lugar entraría Marixa. ¡Bomba!”, cerraron, devalenado el misterio al aire.

Foto: Instagram (@marixaballi)

MARIXA BALLI REVELÓ SI RETOMARÍA SU ROMANCE CON MARCELO TINELLI

En medio de los constantes rumores de crisis que enfrentan Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, Marixa Balli recordó cómo fue su romance con el conductor y fue contundente al revelar (en abril de 2024) si volvería a tener una relación con él.

Todo comenzó cuando Yanina Latorre reveló en Almorzando con Juana (el programa que conduce Juana Viale por eltrece, pero que fue reemplazada por Mirtha Legrand) aseguró que Tinelli y Milett le pusieron punto final a su historia de amor: “Con vos va a devolver, estoy segura”, lanzó la angelita a su compañera.

Sin embargo, Marixa -que definió como “muy linda” la época en la que salía con el presentador- fue contundente con su postura: “No, no, no. No está en mí volver con él. Yo quiero tener una amistad. No quiero volver con él como relación. Tenemos un muy buen diálogo y hemos hablado mucho, pero mucho”.

Foto: Captura (eltrece)

“Ya voy a desandar en ese camino. Algo pasó. Con Marcelo somos muy amigos. Tengo un tema que no puedo contar porque hay cosas que, si no vendo a la fuente, pero eso está finiquitado”, sentencio Yanina, tajante, asegurando que Marcelo y Milett ya no estarían más juntos.