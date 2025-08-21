Después de una extensa etapa como panelista en LAM y de una emotiva despedida de Ángel de Brito, que la dejó al borde de las lágrimas, Marixa Balli decidió cerrar ese ciclo para encarar nuevos desafíos profesionales. Este miércoles, la exvedette estuvo como invitada en Cortá por Lozano y habló de sus próximos pasos.

“Es un placer hablar con vos, estamos muy contentas porque nuevamente sos parte de esta familia de Telefe”, la recibió Verónica Lozano, dando pie a que Balli recordara su experiencia en el programa de De Brito: “Fue maravillosa, pero es difícil ser panelista. Una cosa es que te entrevisten y otra muy distinta estar del otro lado para opinar. Me fui animando de a poco, con mi estilo. Siempre traté de ser respetuosa porque viví momentos muy heavy en mi carrera, con situaciones incómodas y hasta guardias periodísticas”.

MARIXA SOBRE SU SALIDA DE LAM

Sobre su salida de LAM, Marixa fue contundente: “Di un paso al costado y arreglé este viaje con Marley. Las productoras son celosas y cada una quiere mantener a su artista en exclusividad. Yo tenía ganas de hacer otras cosas, me fui agradecida y ya estoy lista, con pasaporte al día y hasta vacunada contra la fiebre amarilla”.

La bailarina también confirmó su participación en Por El Mundo, el ciclo que conduce Marley, y mostró entusiasmo por su próxima aventura en India. “Estoy feliz porque quiero importar vestidos de allá. Vendí mucho tiempo cosas de la India”, contó, haciendo referencia a su costado empresarial, que mantiene activo desde 2005 con su marca de ropa Xurama.