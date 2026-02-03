El cierre de Xurama marca el fin de una era para Marixa Balli. Después de casi dos décadas al frente de su propia marca de indumentaria y calzado, la actriz y empresaria confirmó que la crisis del sector textil la obligó a bajar las persianas de su emblemático local en el barrio porteño de Flores, un polo comercial históricamente asociado a precios populares y alta circulación de público.

LA LIQUIDACIÓN QUE REVOLUCIONÓ INSTAGRAM

Con la franqueza que la caracteriza, La Cachaca realizó un vivo en su cuenta oficial de Instagram para mostrar personalmente el remate final de su stock. Durante la transmisión, recorrió un pequeño local alquilado especialmente para vender lo último que le quedaba de mercadería y detalló, prenda por prenda, los precios de liquidación que dejaron boquiabiertos a muchos.

“Estamos haciendo un vivo para mostrar un poco las cosas de liquidación de Xurama. Les voy a mostrar algunas cositas que ya nos van quedando pocas cantidades”, explicó mientras exhibía remeras, shorts, pantalones, zapatos y carteras ante la atenta mirada de miles de seguidores.

Los números de la liquidación fueron contundentes: remeras, shorts y pantalones se ofrecieron entre $10.000 y $15.000, los zapatos alcanzaron los $25.000, y las carteras llegaron a $35.000 con promociones 2x1 en algunos modelos. La oferta incluyó también ropa interior, musculosas y jeans, todos a precios significativamente rebajados que captaron rápidamente la atención de clientes habituales y nuevos compradores.

“EL 2025 FUE EL PEOR AÑO”: EL DIAGNÓSTICO SIN FILTRO DE UNA CRISIS

Lejos de endulzar la realidad, Marixa Balli expuso sin rodeos las razones que la llevaron a tomar esta difícil decisión. En diálogo con A la Barbarossa (Telefe), la panelista pintó un panorama desolador del comercio en Flores y del sector textil en general.

“El 2025 fue el peor año. Imaginate cómo está Flores, cerré el local de calle Bogotá porque no va la gente. No camina gente, no te compra. La gente está de muy mal humor y llega un momento que te agota”, confesó con evidente frustración. Sus palabras reflejan una problemática que excede su caso particular: la contracción del consumo golpeó incluso a uno de los polos comerciales más importantes del país. “Ya bajó la venta en Flores, que es el lugar más económico y el polo más importante que tiene la Argentina”, agregó, con la esperanza de que la situación mejore en el futuro.