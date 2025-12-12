Yanina Latorre volvió a dejar un título resonante al contar una situación inesperada que vivió en las grabaciones de MasterChef Celebrity. En Sálvese Quien Pueda, el ciclo que conduce por América, relató con lujo de detalles cómo Marixa Balli decidió no saludarla en pleno almuerzo del equipo.

“Salimos de la grabación cuando terminó todo y vamos a almorzar al buffet del lugar. Yo me siento ahí, entra el Turco Naim, entra Cachete Sierra, entran todos los que venían de la otra grabación. Todos venían y me saludaban”, comenzó diciendo al aire.

Pero la actitud de una figura la sorprendió: “Ella entró, me esquivó y siguió de largo. Se sentó en maquillaje. Nunca giró para saludarme”, agregó, en referencia a su excompañera de LAM.

Yo la veo de espalda y uno me dice: ‘Mirá, siguió de largo y no te saludó’“, sumó. Y cerró, picante: ”Pero todo el mundo sabía que yo iba".

YANINA LATORRE DETALLÓ LA PICANTE CHARLA QUE HABRÍA TENIDO WANDA CON VALU CERVANTES POR IRSE DE MASTERCHEF CELEBRITY

La abrupta salida de Valentina “Valu” Cervantes de MasterChef Celebrity sigue dejando tela para cortar. Aunque en la pantalla todo se mostró cordial, detrás de las cámaras la historia habría sido muy distinta. Y fue Yanina Latorre quien lanzó una verdadera bomba al revelar los detalles de la picante charla que habrían mantenido Wanda Nara y la esposa de Enzo Fernández en medio de tensiones crecientes.

Valu dejó el certamen con una excelente imagen, pero no por un mal plato: necesitaba volver a Inglaterra, en medio de versiones cruzadas sobre si se trató de una decisión familiar por sus hijos, Olivia y Benjamín, o un pedido expreso de su pareja.

En ese contexto, según Latorre, se desató una guerra fría entre la participante y la conductora, disparada por un motivo que habría caído pésimo en la intimidad: Valu descubrió que Wanda le envió un mensaje a Enzo Fernández, que él mismo le habría mostrado.

Yanina detalló cómo habría sido el cruce entre ambas, cargado de tensión y frases filosas: “Parece ser que Valu fue con ínfulas de estrella. Y Wanda habría dicho: ‘Te hiciste famosa porque tu marido te cuerneó y acá venís con ínfulas de estrella’”, relató en El Observador 107.9. La charla se habría puesto aún más intensa cuando Valu manifestó su deseo de retirarse del programa con un buen plato.

Ahí, según la presentadora de Sálvese Quien Pueda, Wanda no se quedó callada: “Quería retirarse con un buen plato y Wanda habría dicho: ‘¿Quién sos?’”, expresó.

El conflicto escaló cuando Valentina, indignada, aseguró que tiene en su teléfono los supuestos mensajes que Wanda le envió al campeón del mundo: “Wanda dice que la única vez que habló con Enzo Fernández fue porque él le preguntó por un terreno que quería comprar. Yo creo que Valu no miente… y le llenó la cabeza a todo MasterChef con los mensajes”, cerró, contundente.

