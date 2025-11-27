La noche de Masterchef Celebrity vivió uno de sus momentos más emotivos cuando Valentina Cervantes decidió dar un paso al costado y renunciar a la competencia. La noticia tomó por sorpresa tanto a sus compañeros como al jurado, que no pudieron ocultar la conmoción ante la decisión de la participante.

Valentina, visiblemente emocionada, explicó los motivos que la llevaron a tomar esta difícil decisión. Entre lágrimas, agradeció el apoyo de sus compañeros y del equipo del programa, y destacó lo importante que fue para ella formar parte de esta experiencia.

Wanda Nara y Valentina Cervantes (Fotos: capturas Telefe)

“Me llevo recuerdos hermosos y amigos para toda la vida”, expresó Cervantes, mientras el estudio la aplaudía de pie. El jurado también le dedicó palabras de aliento y reconoció el esfuerzo y la pasión que puso en cada plato.

VALENTINA CERVANTES RENUNCIÓ A MASTERCHEF CELEBRITY, EXPLICÓ LOS MOTIVOS Y SE QUEBRÓ EN LLANTO

La renuncia de Valentina dejó un vacío en la cocina de Masterchef Celebrity, pero también dejó en claro el cariño y el respeto que supo ganarse durante su paso por el certamen.

La salida de Valentina generó una ola de mensajes en redes sociales, donde los seguidores del programa manifestaron su tristeza y apoyo a la participante. Muchos destacaron su humildad, su dedicación y la buena energía que transmitió en cada emisión.

La emoción de Valentina Cervantes por cocinar con sus hijos en MasterChef (Instagram)

Masterchef Celebrity continúa, pero la ausencia de Valentina Cervantes ya se siente entre sus compañeros, que la despidieron con abrazos y palabras de afecto.

