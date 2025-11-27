La noche de Masterchef Celebrity vivió uno de sus momentos más emotivos cuando Valentina Cervantes decidió dar un paso al costado y renunciar a la competencia. La noticia tomó por sorpresa tanto a sus compañeros como al jurado, que no pudieron ocultar la conmoción ante la decisión de la participante.
Valentina, visiblemente emocionada, explicó los motivos que la llevaron a tomar esta difícil decisión. Entre lágrimas, agradeció el apoyo de sus compañeros y del equipo del programa, y destacó lo importante que fue para ella formar parte de esta experiencia.
“Me llevo recuerdos hermosos y amigos para toda la vida”, expresó Cervantes, mientras el estudio la aplaudía de pie. El jurado también le dedicó palabras de aliento y reconoció el esfuerzo y la pasión que puso en cada plato.
Leé más:
El hijo de Valentina Cervantes y Enzo Fernández causó furor en MasterChef y se volvió viral en redes
VALENTINA CERVANTES RENUNCIÓ A MASTERCHEF CELEBRITY, EXPLICÓ LOS MOTIVOS Y SE QUEBRÓ EN LLANTO
La renuncia de Valentina dejó un vacío en la cocina de Masterchef Celebrity, pero también dejó en claro el cariño y el respeto que supo ganarse durante su paso por el certamen.
La salida de Valentina generó una ola de mensajes en redes sociales, donde los seguidores del programa manifestaron su tristeza y apoyo a la participante. Muchos destacaron su humildad, su dedicación y la buena energía que transmitió en cada emisión.
Masterchef Celebrity continúa, pero la ausencia de Valentina Cervantes ya se siente entre sus compañeros, que la despidieron con abrazos y palabras de afecto.
Leé más:
El gesto de Wanda Nara y Valentina Cervantes en redes tras los rumores de pelea en MasterChef Celebrity
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.