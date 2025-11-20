El clima en MasterChef Celebrity se revolucionó en pocos días: dos renuncias resonantes, tensiones internas y ahora un llamado de atención directo a Wanda Nara. Según contaron en El Diario de Mariana, desde Telefe habrían decidido pedirle a la conductora que “baje un cambio” en medio del vendaval mediático que se generó alrededor del programa.

Wanda venía mostrando una versión más descontracturada en esta edición y el reality estaba armado a su medida. Pero algo cambió: “Le pidieron bajar el perfil”, aseguraron en el ciclo de América.

La orden habría sido clara: no hablar más con la prensa de sus escándalos.“No hables, no digas nada”, fue, según César Carozza, el mensaje del canal para evitar que sus conflictos personales “reboteen” y terminen afectando el rating del programa.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

La decisión no es casual. Los cruces de Wanda con Maxi López —picantes, constantes y funcionales al show— ya estaban generando ruido entre parte de la audiencia. Pero los conflictos con las participantes fueron el verdadero detonante.

La primera bomba fue la renuncia de Valentina Cervantes, que dejó el certamen para volver a su casa. Aunque ella habló de motivos familiares, trascendió que Enzo Fernández no estaba nada contento con las actitudes de Wanda hacia la modelo.

La segunda explosión llegó con Eugenia Tobal, quien grabó su despedida el 20 de noviembre. Su enojo con las devoluciones del jurado, especialmente las de Germán Martitegui, ya venía creciendo. Pero hubo un detalle que dejó en evidencia el malestar general: en el desafío de la cookie, Wanda se olvidó de entregarle el packaging, lo que generó molestias en la actriz.

Guido Záffora: “Le habían prometido estelaridad, pero le dieron todo lo contrario. La hacían quedar mal en las ediciones”.

Este episodio coincide con lo que contó Guido Záffora al aire: “Le habían prometido estelaridad, pero le dieron todo lo contrario. La hacían quedar mal en las ediciones”, reveló el periodista sobre Tobal.

A todo esto, se suma otro dato que no pasa desapercibido: las juntadas de los participantes sin Wanda. Cada encuentro grupal sin su presencia alimenta más los rumores de distancia entre la conductora y parte del elenco.

En este contexto, Telefe habría decidido intervenir para poner orden y evitar que la figura central del programa siga envuelta en polémicas que escapan al formato. La consigna, por ahora, parece firme: Wanda, menos exposición afuera, y más foco en la cocina.

Wanda Nara en MasterChef Celebrity (Foto: Telefé).

EL VIDEO BOMBA QUE HIZO ESTALLAR A WANDA NARA Y TIRÓ ABAJO EL ACUERDO CON MAURO ICARDI POR SUS HIJAS

Lo que parecía una semana de armonía familiar terminó explotando por los aires. Después de pasar varios días en Argentina junto a sus hijas, Mauro Icardi volvió a Turquía con Eugenia “la China” Suárez, pero antes tuvo una audiencia con Wanda Nara que terminó sin acuerdos, y con más tensión que nunca.

Según reveló Guido Záffora en El Diario de Mariana, el futbolista llegó a la negociación dispuesto a ceder: propuso coordinar las vacaciones, organizar las fiestas de fin de año, y hasta presentar avales para llevar a las nenas a Europa con garantías formales de su regreso. Pero del otro lado, todo fue un no rotundo.

“No hay audiencia a la vista. Y con los pocos días hábiles que quedan, peligra el fin de año para que Icardi vuelva a ver a sus hijas”, aseguró el panelista. ¿El motivo? Un video que llegó a manos de Wanda y que habría desatado su furia.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

La semana pasada, Mauro, la China y las nenas fueron a un shopping, donde se los vio compinches y de buen humor. Esas imágenes no solo se viralizaron, sino que cayeron pésimo en la mediática.

Záffora detalló que, en su momento, por intermedio de Wanda, las nenas le habían pedido al juez Adrián Hagopián que la China no estuviera presente. Pero el magistrado no hizo lugar a la solicitud. Y ver ahora a sus hijas interactuando con naturalidad con la actriz habría dejado sin sustento la postura de Wanda.

“Esta situación, que las nenas se llevan bien con la China, anula lo que decía Wanda, que sostenía que ellas no la querían”, explicó Guido. Además, remarcó que la mediática cree que Icardi y la actriz fueron al shopping sabiendo que iba a haber fotos, algo que terminó detonando su enojo y dinamitó cualquier chance de acuerdo.