Luis Ventura volvió a quedar en el centro de la polémica, pero esta vez no fue por una primicia, sino por un error que sacudió a MasterChef Celebrity. El periodista rompió el pacto de silencio que exige la producción y filtró su propia eliminación antes de que el programa saliera al aire.

Todo ocurrió este miércoles 12, cuando Ventura subió a sus redes una foto emotiva acompañada de la palabra “ELIMINADO” en mayúsculas. El posteo no tardó en viralizarse y cosechó cientos de “me gusta”, hasta que un llamado de la producción lo obligó a borrar la publicación. Pero ya era tarde: la noticia se había expandido y el hermetismo del ciclo quedó en jaque.

El periodista aprovechó su espacio en A la tarde para dar la cara y explicar lo sucedido. “Me hago cargo porque soy un hombre de medios y el error es mío porque yo no tengo el tiempo para ver todo lo que sale al aire. Entonces, no vi los últimos programas de MasterChef porque hago Polémica a la noche, duermo cuando puedo…”, arrancó Ventura, visiblemente incómodo.

LUIS VENTURA TUVO QUE SALIR A PEDIR DISCULPAS A LA PRODUCCIÓN DE MASTERCHEF TRAS FILTRAR SU PROPIA ELIMINACIÓN

Según relató, recibió un material con varias fotos y supuso que correspondían a programas ya emitidos. “Yo dije: llegó el programa donde yo me tengo que ir. Entonces busqué y había un par con Wanda que nos despedimos, nos decimos cosas, yo menos me emociono…”, contó sobre el momento que lo llevó a publicar la imagen.

Pero la confusión duró poco. “La subo a los minutos (hace el gesto de hablar por teléfono) ‘pelotu…, el programa no salió al aire…’. Yo pido perdón”, remarcó Ventura, reconociendo el traspié que lo dejó expuesto ante la producción y el público.

Aunque MasterChef Celebrity es un programa grabado, la producción exige un estricto silencio a todos los participantes para evitar filtraciones y mantener la expectativa del público. Esa cláusula está incluso en los contratos que firman los famosos antes de sumarse al ciclo.

Sin embargo, esta vez el secreto no se pudo guardar. La filtración de Ventura no solo sorprendió a los seguidores del reality, sino que también generó revuelo en las redes y puso en aprietos a la producción, que busca evitar cualquier adelanto sobre lo que ocurre en la competencia.

