Este domingo 9 de noviembre, Luis Ventura y Fabiana Liuzzi vivieron uno de esos días que quedan grabados para siempre. Antoñito, el hijo que tienen en común, recibió el bautismo en una iglesia de Benavídez, en una ceremonia cargada de emoción y rodeado de sus seres queridos.

La familia Ventura estuvo acompañada por amigos y figuras cercanas. Fernanda Vives fue elegida como madrina y el sobrino de Fabiana como padrino. El periodista compartió el momento con la madre de Antoñito y su hermano Carlos, quien también se sumó a la celebración.

Luis Ventura, su hermano Carlos y su hijo Antonito (Foto: Instagram)

Durante la ceremonia, se pudo ver a Luis Ventura visiblemente conmovido. En redes sociales, el periodista compartió una foto junto a Antoñito y su hermano Carlos, acompañada de la frase: "Los Venturitas de bautismo en Benavídez“. La publicación rápidamente se llenó de mensajes de apoyo y cariño para la familia.

LUIS VENTURA Y FABIANA LIUZZI BAUTIZARON A SU HIJO ANTONITO EN UNA EMOTIVA CEREMONIA

Por su parte, Fernanda Vives expresó su felicidad por ser la madrina de Antoñito: “Hoy fue un día especial. Bautizamos a Tony Ventura y yo tuve el honor de ser su madrina. Gracias a los papis que confiaron en mí para este hermoso día”, escribió en sus redes.

Además, Fernanda le dedicó un deseo a su ahijado: “Que tus sueños sean grandes, tus preocupaciones pequeñas y tu alegría infinita”. Fabiana Liuzzi, por su parte , compartió los tiernos videos de la ceremonia.

Como recuerdo de este día tan especial, los invitados recibieron un llavero con la imagen de Antoñito y la fecha del bautismo, un detalle que emocionó a todos.

El bautismo de Antonito, el hijo de Luis Ventura y Fabiana Liuzzi (Foto: Instagram @fervivesok)

