Este lunes los medios pusieron el foco en el explosivo mensaje que Juanita Tinelli publicó el fin de semana en sus redes sociales denunciando una amenaza de muerte que recibió de alguien cercano a la familia, pero también denostando la conducta de su padre, Marcelo Tinelli.

En el mensaje, Juana hacía referencia a “ciertos manejos” que su padre habría tenido en los últimos años que culminó en un tendal de deudas que el conductor y ex gerente de contenidos de América TV tendría con varios acreedores.

Marcelo Tinelli. Captura: Instagram @marcelotinelli

En A la tarde, Luis Ventura aportó jugosos detalles sobre la situación financiera de Marcelo Tinelli, que arrastra compromisos económicos de una magnitud considerable. Ventura aclaró que no todas las deudas provienen del ámbito empresarial o televisivo, sino también de acuerdos privados y obligaciones laborales pendientes de cancelación.

LUIS VENTURA REVELÓ CUÁL ES EL ACREEDOR MÁS IMPORTANTE DE TINELLI Y CUPANTOS MILLONES DE DÓLARES DEBE

Tras uno de los informes que emitió el programa de América, los panelistas de Karina Mazzocco comenzaron a revelar datos que les enviaban a sus teléfonos, pero la conductora se enfocó en algo que le había dicho Ventura durante el tiempo que habían estado fuera del aire y le pidió que lo repitiera.

“Con el mayor acreedor son once millones (de dólares) puro”, señaló el presidente de APTRA ante la sorpresa de Karina Mazzocco. “Después dicen que, subiendo con otras deudas, estamos en el orden de los 30 millones”, agregó, sobre el millonario monto que adeuda al nuevo dueño de Telefe, Gustavo Scaglione, que ya le embargó la venta de su mansión de Punta del Este.

Crédito: Instagram/@marcelotinelli

En ese sentido, Luis Bremer señaló que uno de sus acreedores más importantes es Recordvision, la empresa dirigida por el hermano del fallecido Juan Alberto Badía que le prestó servicios durante las emisiones del Bailando 2023.

