La salida de Eugenia Tobal de MasterChef Celebrity volvió a encender la interna que, semanas atrás, había explotado entre la actriz y Germán Martitegui. Aunque el conflicto parecía haber quedado en el olvido, una nueva versión reavivó el escándalo: su eliminación habría estado guionada.

Según contaron en Intrusos, Tobal ya tenía decidido abandonar el certamen luego de una frase hiriente que, aseguran, le dijo Martitegui. Desde Telefe, sin embargo, no habrían aceptado una renuncia abrupta y prefirieron armar una despedida “natural” para evitar un revuelo mayor.

Fue Rodrigo Lussich quien tiró la bomba, y luego Paula Varela aportó más detalles: “Atención, porque en este mismo momento se está grabando la despedida de Eugenia. Ella hace un plato y no gusta. No renuncia como Valentina Cervantes, la descalifican porque cocinó mal”, lanzó la panelista, sin filtros. Y reforzó: “Es una eliminación guionada”.

Pero eso no fue todo. También reveló que la actriz ya sabía que ese día sería el último en el famoso programa de cocina: “Me dicen que ella estaba esperando este día”, relataron.

Por su parte, Marcela Tauro sumó un dato que encendió más polémica: “Le habían dicho que no podía renunciar, que cocine mal“, expresó. Y cerró: “Le habían recomendado que no aceptara esto, porque ella cocina en sus redes y no era bueno si no le iba bien en el certamen”.

Hace unos meses, La noche de Mirtha tuvo como invitadas a Eugenia Tobal y Laurita Fernández, dos figuras que, además de ser actrices, comparten un pasado amoroso con Nicolás Cabré.

Aunque sus historias fueron muy diferentes, la tensión se palpó cuando Mirtha Legrand indagó sobre la ruptura de una de ellas con el actor.

“Sufriste mucho por amor, Eugenia. Lo pasaste mal”, lanzó la diva, provocando una contundente respuesta. “Yo sufrí como cualquier mujer que sufre cuando se separa de un proyecto. Pero después mi vida fue bárbara también, porque siempre me ponen en un lugar de ‘pobrecita’ y la verdad que no. Mi vida fue maravillosa”, afirmó Tobal, dejando en claro que ya había dado vuelta la página.

Con 15 años transcurridos desde aquella ruptura mediática, la actriz remarcó: “La vida te pone en situaciones complejas y hay que atravesarlas“, lanzó. y cerró, a corazón abierto: ”Me dediqué a sanar y tengo un presente hermoso”.