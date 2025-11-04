Wanda Nara no pudo contener las lágrimas durante la última emisión de MasterChef Celebrity. La conductora abrió su corazón y compartió con todos un dolor que la acompaña desde hace años: la imposibilidad de volver a probar un postre que hacía su abuela.

En medio de la competencia, Wanda se sinceró frente a cámaras y contó: “Probé un montón y nunca la encontré”. La frase, cargada de angustia, hizo referencia a la búsqueda incansable de esa herencia familiar que siempre sintió como una cuenta pendiente: la pastafrola que hacía la mujer.

Wanda Nara en MasterChef Celebrity (Foto: captura Telefe)

La emoción de Wanda se hizo evidente cuando recordó a su abuela y explicó que, a pesar de los intentos, nunca logró dar con ella. “Es algo que me marcó mucho. Siempre quise saber quién era, cómo era, pero no tuve esa posibilidad”, expresó la conductora, visiblemente conmovida.

Leé más:

Wanda Nara compartió un asado con Maxi López y sorprendió al mostrar la excelente relación que mantienen

WANDA NARA ROMPIÓ EN LLANTO EN MASTERCHEF Y CONMOVIÓ A TODOS LOS PRESENTES

El relato tocó a todos los presentes en el estudio y generó empatía entre los participantes y el público. La historia de Wanda puso en primer plano la importancia de los afectos y cómo la ausencia de un ser querido puede dejar una huella profunda.

A lo largo del programa, Wanda suele compartir anécdotas y recuerdos de su infancia, pero esta vez eligió hablar de una herida que todavía no cicatrizó. “La familia es lo más importante. Hay cosas que uno no puede recuperar, pero siempre queda el amor y el deseo de haber conocido a esa persona”, reflexionó.

Wanda Nara en MasterChef Celebrity (Foto: captura Telefe)

El momento se volvió viral en redes sociales, donde cientos de seguidores le enviaron mensajes de apoyo y cariño. La conductora agradeció el afecto y aseguró que, a pesar del dolor, sigue adelante con fuerza y esperanza.

Leé más:

Qué dijo Wanda Nara tras la teoría que la vinculó con el Comando Vermelho en Brasil

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.