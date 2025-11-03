En las últimas horas, Wanda Nara volvió a sorprender a sus seguidores al compartir en sus historias de Instagram un video que deja al descubierto la buena onda que existe entre ellos.

La imagen muestra el paradisíaco paisaje que se ve desde la casa de la conductora de MasterChef donde compartió un asado junto a su exmarido y padre de sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto.

“@100x100asado @officialmaxilopez”, escribió Wanda en el posteo que subió para compartir con sus seguidores el gran vínculo con que mantiene con el exfutblista después de años de escándalos y enfrentamientos mediáticos.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@wanda_nara)

WANDA NARA VOLVIÓ A TRATAR DE “ZORRA” A LA CHINA EN UN FEROZ POSTEO: “RIDÍCULA, LA ÚNICA LIMITADA SOS VOS”

La paz entre Wanda Nara y Eugenia “la China Suárez parece ser una misión imposible. A pocas horas de los nuevos cruces mediáticos por el lujoso regalo que Mauro Icardi le hio a su pareja, la conductora de MasterChef explotó en las redes sociales y publicó un violento descargo cargado de insultos e indirectas.

Sin mencionarla directamente, Wanda compartió una historia en su cuenta de Instagram que desató una ola de comentarios entre sus seguidores: “¿Qué tan zorra podés ser de refregarle el día del cumple a una nena el abandono de su papá? Te pidieron de mil maneras del Ministerio Público que las nenas estaban mal. ¿Qué clase de sorete podés ser?”, comenzó, visiblemente furiosa.

El mensaje continuó con una catarata de acusaciones y frases cargadas de enojo: “Sabés muy bien que a Isi no le regaló nada, solo buscó arruinarle su cumpleaños. Querés refregarle a una nena de 9 años un bolso cuando a ella no le compró ni un globo. Y menos a mí, que los tengo todos, ridícula”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara)

“Limitado un bolso Louis Vuitton. Tengo tres de esos. La única limitada que compite con nenas sos vos, mier... de persona”, siguió, sin filtro.

Foto: @sangrejaponesa

En el posteo, Wanda apuntó contra las mujeres que —según ella— defienden a Icardi en su disputa judicial: “Vos, como mujer, y las abogadas mujeres que defienden a un hombre que quiere sacarle las hijas a una mamá… Seguí comprando bolsos porque dignidad no venden”.

Wanda Nara: “¿Qué tan zorra podés ser de refregarle el día del cumple a una nena el abandono de su papá? Te pidieron de mil maneras del Ministerio Público que las nenas estaban mal. ¿Qué clase de sorete podés ser?”.

El explosivo mensaje se viralizó de inmediato y encendió nuevamente la guerra mediática entre Wanda y la China Suárez, que había vuelto al centro de la escena tras mostrar en redes el lujoso bolso rosa que, según contó, su pareja le mandó a fabricar especialmente para ella.