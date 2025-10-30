Wanda Nara volvió a llamar la atención en redes sociales por una imagen íntima que expuso algo mucho más profundo: la convivencia en calma entre su exmarido, Maxi López, y su actual pareja, Martín Migueles.

La postal, publicada en sus historias de Instagram, no necesitó explicación extensa ni discurso; solo una palabra en el título: “Princesos”. El resto lo contó la imagen.

En la fotografía se ve a Maxi y Martín sentados uno al lado del otro en un sillón antiguo, compartiendo una charla relajada.

Wanda Nara subió fotos con Maxi López y revolucionó las redes | Créditos: Instagram @wanda_nara

“YA PARECEN PAREJA”

El clima es cálido y cotidiano, lejos de cualquier pose preparada para las cámaras. La decoración del living —paredes con empapelado en tonos suaves, una mesa con flores frescas y detalles clásicos— refuerza la sensación de hogar y de tiempo detenido.

La inesperada foto de Maxi López y Martín Migueles: “Ya parecen pareja” | Créditos: Instagram @wanda_nara

Cerca de ellos aparecen dos de los hijos de Wanda y Maxi, completando una escena que no solo retrata a una familia ensamblada, sino también un proceso que llevó años construir.

Por eso, la cuenta oficial de “Sálvese quien pueda”, el programa de Yanina Latorre, publicó con ironía: “Ya parecen pareja”.