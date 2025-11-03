En los últimos días, una teoría tan llamativa como infundada comenzó a circular: Wanda Nara habría filmado su videoclip “O Bicho Vai Pegar” en un territorio controlado por el Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más conocidas de Brasil.

El comentario, instalado en un programa conducido por Mariano Iúdica, generó revuelo en redes y despertó preocupación en el entorno de la empresaria y conductora.

Lejos de dejar pasar el tema, Wanda reaccionó de manera sutil pero contundente a través de sus historias de Instagram. Allí compartió la captura de un chat que mantuvo con Evelin, una de las productoras brasileñas que trabajó directamente en la realización del videoclip.

LA RESPUESTA DE WANDA NARA

En el mensaje, la productora expresaba sorpresa e indignación por la versión difundida en televisión: “Wan, ¿te das cuenta de que nos quieren ensuciar en la TV, no? Todo eso que pasó en Río no tiene nada que ver con São Paulo, que es otra ciudad”, escribió.

De este modo, buscó dejar en claro que la filmación no tuvo lugar en Río de Janeiro, donde opera el Comando Vermelho, sino en São Paulo, en un barrio donde trabajan colectivos culturales que impulsan proyectos artísticos y musicales como forma de contención social.

Qué dijo Wanda Nara tras la teoría que la vinculó con el Comando Vermelho en Brasil | Crédtitos: Instagram @wanda_nara

Evelin incluso recordó que Wanda estuvo en contacto directo con jóvenes que encontraron en la música una herramienta para salir adelante: “La favela donde grabamos rescata gente de la calle para hacer música, vos estuviste ahí. Tenés que explicarlo porque están instalando algo que no es real”, agregó.

Sin embargo, la reacción de Wanda fue completamente distinta a lo que se podría esperar en medio de un escándalo mediático. Lejos de redactar un descargo extenso o acudir a entrevistas para aclarar la situación, prefirió mantener la calma y responder con una frase breve que acompañó la captura: “Lo sé, todo viene de los mismos que instalan cosas que nada que ver”.