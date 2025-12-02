La abrupta salida de Valentina “Valu” Cervantes de MasterChef Celebrity sigue dejando tela para cortar. Aunque en la pantalla todo se mostró cordial, detrás de las cámaras la historia habría sido muy distinta. Y fue Yanina Latorre quien lanzó una verdadera bomba al revelar los detalles de la picante charla que habrían mantenido Wanda Nara y la esposa de Enzo Fernández en medio de tensiones crecientes.

Valu dejó el certamen con una excelente imagen, pero no por un mal plato: necesitaba volver a Inglaterra, en medio de versiones cruzadas sobre si se trató de una decisión familiar por sus hijos, Olivia y Benjamín, o un pedido expreso de su pareja.

En ese contexto, según Latorre, se desató una guerra fría entre la participante y la conductora, disparada por un motivo que habría caído pésimo en la intimidad: Valu descubrió que Wanda le envió un mensaje a Enzo Fernández, que él mismo le habría mostrado.

Foto: Captura de video de X (@Observador1079)

Yanina detalló cómo habría sido el cruce entre ambas, cargado de tensión y frases filosas: “Parece ser que Valu fue con ínfulas de estrella. Y Wanda habría dicho: ‘Te hiciste famosa porque tu marido te cuerneó y acá venís con ínfulas de estrella’”, relató en El Observador 107.9. La charla se habría puesto aún más intensa cuando Valu manifestó su deseo de retirarse del programa con un buen plato.

Ahí, según la presentadora de Sálvese Quien Pueda, Wanda no se quedó callada: “Quería retirarse con un buen plato y Wanda habría dicho: ‘¿Quién sos?’”, expresó.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

El conflicto escaló cuando Valentina, indignada, aseguró que tiene en su teléfono los supuestos mensajes que Wanda le envió al campeón del mundo: “Wanda dice que la única vez que habló con Enzo Fernández fue porque él le preguntó por un terreno que quería comprar. Yo creo que Valu no miente… y le llenó la cabeza a todo MasterChef con los mensajes”, cerró, contundente.

¡Qué momento!

Foto: Instagram (@valucervantes)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

EL GESTO DE WANDA NARA Y VALENTINA CERVANTES EN REDES TRAS LOS RUMORES DE PELEA EN MASTERCHEF CELEBRITY

En medio de los fuertes rumores de pelea que circularon en las últimas semanas, un gesto inesperado volvió a poner a Wanda Nara y Valentina Cervantes en el centro de la escena. Lejos del clima tenso que se había instalado alrededor de MasterChef Celebrity, ambas compartieron en sus redes las mismas imágenes del programa que no pasó desapercibido para sus seguidores.

En las fotos —tomadas en el set del reality de Telefe— se ve a los hijos de Wanda y Valentina interactuando, jugando y compartiendo un momento familiar en plena grabación. También se pudo apreciar el clima relajado del estudio: participantes, chicos recorriendo el mercado del programa y una escena de charla cómplice entre ambas madres.

Wanda acompañó el posteo con un mensaje cariñoso hacia los pequeños, mientras que Valentina republicó el contenido en sus historias, reforzando la idea de que la relación entre ellas no estaría tan fracturada como muchos aseguraban.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

El gesto no pasó desapercibido entre los seguidores del programa, especialmente después de las versiones que señalaban que la modelo había renunciado al certamen molesta por ciertas actitudes de la conductora. Las publicaciones conjuntas encendieron rápidamente el debate: ¿reconciliación, guiño estratégico o simple buena onda por el bienestar de sus hijos?