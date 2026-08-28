Marixa Balli protagonizó un insólito episodio con una vecina que quedó registrado en video. La exvedette contó en vivo en Desayuno Americano que la mujer chocó y empujó intencionalmente su auto para poder estacionar.

Mientras en pantalla mostraban las imágenes del momento, Marixa explicó qué había ocurrido y manifestó su indignación por la actitud de la mujer.

“Quería estacionar sí o sí y dijo ‘lo empujo’. No entraba. Hay gente que en un momento de tensión, que no puede estacionar o tiene que ir a trabajar, se pone nerviosa”, relató.

La panelista explicó que suele dejar uno de sus vehículos estacionado en la calle porque tiene más de un auto y una cochera.

“Yo tengo cochera, pero tengo tres autos. La calle es libre y uno hace lo que quiere. A este autito lo dejo en la calle”, contó.

Marixa Balli, furiosa con una vecina que le chocó intencionalmente el auto

Marixa Balli habló de su vecina tras el choque

La exvedette aseguró que todavía no tuvo la oportunidad de encontrarse personalmente con la mujer porque actualmente está ocupada con la mudanza de su local.

“Todavía no la pude ver a la vecina porque estoy con la mudanza del local. Obvio que vamos a charlar personalmente así solucionamos el problema. Nunca tuve un problema con ella, no sé qué le pasó con el auto. Lo vio y se enfureció”, sostuvo.

Marixa también cuestionó la manera en la que la mujer decidió mover su vehículo y aseguró que el daño fue importante.

“A mí no me daría la cabeza para empujar de esa manera el auto. La parte de atrás la rayó toda. Un desastre”, expresó.

Según contó, incluso personal de seguridad intentó detener a la mujer durante el episodio.

“La seguridad le gritó que se detenga, pero bueno, hay gente muy complicada en el edificio. No me gustó la actitud”, señaló Balli.

Finalmente, Marixa reveló que decidió tomar medidas ante lo ocurrido y que ya puso el video en manos de un abogado.

“Le pasé el video a mi abogado. En un mensaje me dijo que me iba a pasar el seguro”, concluyó Marixa Balli, indignada.