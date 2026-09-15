La interna entre Tini Stoessel y su familia sumó un nuevo capítulo luego de que salieran a la luz detalles sobre el patrimonio que tendría la cantante. En medio de las versiones sobre su relación con sus padres, Moria Casán dio a conocer información sobre propiedades, cuentas y otros bienes que estarían exclusivamente a nombre de la artista.

Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera optaron hasta el momento por mantener un bajo perfil y evitar declaraciones públicas sobre el conflicto. Sin embargo, en La Mañana con Moria, la conductora reveló una serie de datos que buscarían despejar las versiones relacionadas con el manejo del dinero de la cantante.

“No quiero decir que es algo que me llega del riñón de la familia ni nada, es información y punto”, aclaró Moria antes de enumerar los bienes que tendría la intérprete.

LAS PROPIEDADES QUE TENDRÍA TINI STOESSEL A SU NOMBRE

Según la información difundida por Casán, Tini tendría varias propiedades registradas a su nombre. Entre ellas mencionó su casa, un departamento en La Lucila, una propiedad en Martínez, otra vivienda en Cariló y el 50% de una casa ubicada en Miami.

Además, aseguró que la cantante posee el 25% de otro departamento en Miami, compartido con integrantes de su familia. De acuerdo con la versión expuesta al aire, esa distribución habría sido acordada para facilitar el acceso de todos a los servicios del edificio y evitar que figuraran como invitados.

Tini Stoessel. Foto: Instagram tinistoessel

En ese contexto, Moria también transmitió una aclaración vinculada al padre de la artista. “Alejandro nunca tocó un peso del dinero de Tini. Nunca pidió el 50%”, sostuvo al compartir la información que había recibido.

QUÉ SE DIJO SOBRE LAS CUENTAS Y EL DINERO DE TINI

La conductora también hizo referencia a la situación financiera de la cantante. Según contó, Tini tendría una cuenta bancaria con una importante suma de dinero exclusivamente a su nombre, además de una tarjeta de crédito sin límite en Miami.

Otro de los puntos mencionados estuvo relacionado con FUTTTURA, el proyecto musical de la artista. De acuerdo con la información difundida en el programa, Alejandro Stoessel “no quiere absolutamente nada de las ganancias de FUTTTURA”.

Foto: Instagram (@tinistoessel)

Los datos aparecen en medio de semanas marcadas por fuertes versiones sobre el vínculo familiar y las diferencias que existirían entre la cantante y sus padres.

Moria también se refirió al impacto que tuvieron las versiones que circularon públicamente. “Para los padres de Tini, todo lo que se ha dicho ha sido fatal. Esta chica está protegida y el hombre es digno”, expresó.