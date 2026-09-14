El nuevo recital de Tini Stoessel volvió a dejar al descubierto la ríspida relación de la cantante con su padre, Alejandro Stoessel, quien a la vez tiene el rol de apoderado y representante.

“Tini no pudo llevar a la mitad de los bailarines de confianza de su staff a la gira, por un tema de visas o cachet”, aseguró Santiago Riva Roy.

Entonces aclaró: “Desde el entorno de Tini dicen que lo decidió el socio del padre”.

Qué dijo el abogado de Alejandro Stoessel sobre los pedidos de Tini.

“Ella siente que es una mojada de oreja. Se quejó y pasó eso”, resumió el panelista de DDM.

La pícara estrategia judicial del papá de Tini que desespera a la cantante

En ese punto, Mauricio D’Alessandro justificó la demora de Alejandro Stoessel en presentar toda la documentación que le pidió Martina Stoessel.

Tini Stoessel. Foto: Instagram tinistoessel

“Los juicios de rendición de cuentas tienen dos partes. La primera es, ‘decime todos los papeles que tenés míos y mostrame todas las cuentas’. Mientras eso ocurre no se puede iniciar formalmente en qué gastaste la plata. Con eso él va mejorando su posición. Mustra buena voluntad y demors la segunda parte”.

“Es táctica. Ya no es un problema de abogados que se ocupan de estructuración de patrimonio. Son de abogados mañeritos de comercial”, cerró el abogado al analizar el caso de Tini y su papá.

De hecho, el propio abogado de Alejandro Stoessel aseguró a DDM: “No sé le va a dar a Tini el control de las empresas...”