Tamara Báez celebró los cinco años de su hija Jamaica con un festejo especial en su nueva casa. La influencer compartió en sus redes sociales distintas postales de la celebración y una de ellas llamó particularmente la atención: L-Gante estuvo presente y posó junto a su expareja y la nena.

La fiesta tuvo una ambientación inspirada completamente en Toy Story, una temática que estuvo presente tanto en la torta como en la decoración. Woody, Jessie y otros personajes de la película formaron parte de la mesa dulce, que también contó con globos, golosinas y diferentes detalles preparados para la cumpleañera.

Sin embargo, la foto familiar de Tamara Báez, L-Gante y Jamaica se convirtió en una de las postales más destacadas del cumpleaños. Los tres aparecieron juntos frente a la torta durante el momento de las velitas, dejando atrás por un momento las diferencias que existieron entre los adultos.

Tamara Báez y L-Gante se mostraron juntos en el cumpleaños de Jamaica: la foto familiar. Crédito: Instagram

TAMARA BÁEZ Y L-GANTE SE MOSTRARON JUNTOS EN EL CUMPLEAÑOS DE JAMAICA

Junto a las imágenes del festejo, Tamara compartió una frase que reflejó cuál es su prioridad en el vínculo con el cantante. “Siempre verte feliz es lo principal”, escribió en referencia a su hija.

La publicación dejó en evidencia que, pese a los conflictos que atravesaron después de su separación, ambos pudieron reunirse para acompañar a Jamaica en una fecha muy especial.

Tamara Báez y L-Gante se mostraron juntos en el cumpleaños de Jamaica: la foto familiar. Crédito: Instagram

Además, en las fotos del cumpleaños también apareció Thiago Martínez, actual pareja de Tamara, quien acompañó a la influencer y a la pequeña durante la celebración.

LOS EMOTIVOS MENSAJES DE TAMARA BÁEZ Y L-GANTE PARA SU HIJA

El cantante también recurrió a Instagram para saludar a Jamaica y publicó un recuerdo de cuando era más chica. “Hoy cumple 5 añitos el amor de mi vida. ¡Feliz cumpleaños! Siempre vas a ser mi bebé, preciosa. Papá te ama con todo su corazón”, expresó.

Por su parte, Tamara le dedicó unas palabras cargadas de emoción: “Felices 5 años mi primer amor. Tan hermosa y tan vos, que seas toda la vida así de feliz, hijita”.

De esta manera, Jamaica celebró sus cinco años rodeada de sus seres queridos, mientras que la inesperada postal de sus padres juntos terminó llevándose gran parte de la atención en las redes sociales.