Tamara Báez atraviesa un momento muy especial: está esperando a su segundo hijo junto a su pareja, Thiago Martínez. Sin embargo, durante el embarazo tuvo una complicación médica que la obligó a realizar reposo estricto y a pasar gran parte del tiempo dentro de su casa.

Lejos de quedarse de brazos cruzados, la influencer encontró una manera de mantenerse activa sin realizar esfuerzos físicos y decidió enfocarse en la remodelación de su hogar. Po eso, en los últimos días, Tamara puso manos a la obra con uno de los sectores más importantes de su propiedad: el jardín.

El espacio cuenta con una gran extensión de pasto y una piscina que se convirtió en una de las grandes protagonistas del exterior. Ahora, la mamá de Jamaica, también hija de L-Gante, decidió renovarlo y sumar distintos detalles para aprovecharlo especialmente durante los meses más cálidos.

(Foto: Instagram @tamiiibaez123)

ASÍ SERÁ EL RENOVADO JARDÍN DE TAMARA BÁEZ

A través de un video que compartió en sus redes sociales, Tamara Báez mostró parte de las modificaciones que está realizando. Una de las principales incorporaciones fue una pérgola, cuya estructura estará acompañada por un piso de PVC, que permitirá delimitar el nuevo espacio y darle un aspecto más moderno y cuidado.

Así planea Tamara Báez la renovación del jardín de su casa (Video: Instagram)

“Amo los cambios en el hogar”, comentó.