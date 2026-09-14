Lucky LGM presentó oficialmente “Instintos”, su nuevo EP compuesto por seis canciones, en una noche especial que reunió a artistas, influencers, creadores de contenido, medios de comunicación y referentes de la industria musical.

El encuentro se realizó el pasado lunes 3 de agosto en Ohana Bar, Palermo, donde el artista urbano compartió con su equipo, amigos y colegas la llegada de un proyecto que representa una nueva etapa en su carrera artística.

En un ambiente íntimo y distendido, Lucky LGM presentó las canciones que forman parte de Instintos y habló sobre el proceso creativo detrás de un trabajo que busca transmitir diferentes emociones, historias y experiencias desde una mirada personal y contemporánea.

Lucky LGM presentó “Instintos”

Las seis canciones que forman parte de “Instintos”

El nuevo EP de Lucky LGM está integrado por seis canciones, que recorren diferentes estados emocionales y formas de vincularse:

“Tu Hombre”

“Tu Piel” feat. Lucas Corzo

“Santa”

“Tu Cuerpo” con CRTRAP x Was Not Rage

“Solo en la Ciudad”

“De Mí No Te Vas a Olvidar”

Quiénes trabajaron en el nuevo EP de Lucky LGM

La producción musical de “Instintos” estuvo a cargo de Was Not Rage, quien acompañó a Lucky LGM en la construcción sonora y en el desarrollo de la identidad musical del EP.

En tanto, Renderarte estuvo al frente del arte y los visuales, aportando una propuesta estética que amplifica el universo conceptual planteado por el artista en este nuevo lanzamiento.

Durante la presentación también estuvo presente el equipo de Excelencias Music, acompañando a Lucky LGM en esta nueva etapa de su carrera.