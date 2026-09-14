Julián Weich (60) y su pareja, Jennifer, dieron el sí este viernes 11 de septiembre en una ceremonia civil que mantuvieron en total reserva. El conductor y la chef mexicana, que es 18 años menor, celebraron su matrimonio rodeados solo de sus familiares y amigos más cercanos, en un evento que tomó por sorpresa a los invitados.

La boda se mantuvo en secreto hasta que Asato San, emprendedor gastronómico, compartió en sus redes sociales el momento del brindis, revelando que los presentes habían llegado creyendo que asistían a un cumpleaños.

Julian Weich y Jennifer (Foto: revsta Caras)

“Fuimos inocentemente pensando que era un simple cumpleaños, llegamos un poquito tarde (¿cuándo no!) y nos encontramos con la jueza casándolos en vivo y en directo. No entendíamos nada, quedamos en shock total, pero qué hermosa locura. Un momento increíble, rodeados de gente hermosa y pura buena vibra. ¡Muchísimas felicidades para Julián y Jenn! Que sean extraordinariamente felices. Gracias por hacernos parte de este momento”, escribió el empresario.

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La reunión íntima contó con la presencia de los familiares y amigos más cercanos de Julián Weich y Jennifer, entre ellos Momo, uno de los hijos del conductor que vive en Córdoba.

Tras la ceremonia, los recién casados compartieron una comida especial. El menú estuvo a cargo de Tomate, con una carta diseñada por el chef Facundo Berti y una barra dirigida por Agustín Giuliani.

Julian Weich y Jennifer (Foto: Movilpress)

Para asegurar la privacidad, el local de Palermo Soho cerró sus puertas a las 18 horas. La propuesta gastronómica incluyó platos de estación con influencias mediterráneas, destacándose los ñoquis de batata como principal, junto a una selección de preparaciones pensadas para acompañar el festejo.

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CÓMO NACIÓ LA HISTORIA DE AMOR ENTRE JULIÁN WEICH Y JENNIFER

El romance entre Julián y Jenn comenzó hace siete años y, desde el inicio, ambos eligieron mantener su relación lejos de la exposición mediática.

En una entrevista con La Nación en 2024, el conductor recordó el primer encuentro: “Nos conocimos en una fiesta, charlamos, nos dimos cuenta de que a los dos nos gustaba el buceo y así se fue dando”.

Julian Weich y Jennifer (Foto: Movilpress)

Con el paso del tiempo, la pareja consolidó su relación con bajo perfil, compartiendo viajes, practicando buceo juntos y avanzando hacia la convivencia. Ahora, celebran su matrimonio tras dar un paso clave en su historia de amor.

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