Julián Weich sorprendió en sus redes al mostrar la casa de barro de su hijo Jerónimo “Momo” Weich, una vivienda ecológica levantada en las sierras de Córdoba que refleja un estilo de vida completamente sustentable. En sus historias de Instagram, el conductor filmó cada rincón del hogar, destacando el trabajo artesanal y la conexión con la naturaleza que guiaron el proyecto.

“Mi hijo es un hippie maravilloso”, comentó entre risas mientras recorría el espacio. En los videos se puede observar cómo Momo, de 31 años, utilizó técnicas de bioconstrucción y permacultura para crear su propio refugio, empleando madera reciclada, barro y materiales naturales en cada detalle.

El joven diseñó su casa con una premisa clara: reducir al máximo el impacto ambiental y vivir de manera autosustentable. Por eso, incorporó ventanales amplios con doble vidrio y mosquitero, que permiten aprovechar la luz natural y protegerse de los insectos de la zona. Las aberturas de madera reciclada y los muebles restaurados completan un interior cálido y funcional.

Las paredes, construidas con barro y recubiertas con una fina capa impermeable, fueron diseñadas para resistir las condiciones climáticas de la región. En la base, Momo aplicó una técnica ancestral conocida como “pata de elefante”, que combina piedras y cemento para evitar que la humedad dañe los cimientos.

En la cocina, la luz natural es protagonista gracias a los grandes ventanales orientados hacia las sierras. El ambiente se completa con muebles bajo mesada de machimbre barnizado, butacas altas de madera maciza y una pequeña barra que funciona como punto de encuentro. Las puertas y paredes con vitrales neutros aportan luminosidad y un toque artesanal.

UN ESTILO DE VIDA CONSCIENTE

Lejos del ruido urbano, Momo eligió instalarse en una comunidad dedicada a la agroecología, donde lidera un proyecto de santuario de agua. Su tarea combina el diseño ecológico con el uso de energías renovables y sistemas de producción natural de alimentos, todo bajo los principios de la permacultura avanzada.