En una entrevista íntima en el nuevo ciclo #Ellos de Infobae, Julián Weich confesó: “No me gusta dormir solo, no me gusta ir de viaje solo… no funciono solo”, admitió.

Y confesó que nunca atravesó etapas prolongadas de soltería. Cada vez que un vínculo terminaba, casi de inmediato aparecía otro que ocupaba ese lugar. “Salí de un matrimonio y al rato me ponía de novio y digo: ‘¿Qué hago otra vez en pareja?’”.

LOS DOS DIVORCIOS DE JULIÁN WEICH: “LO PEOR QUE ME PASÓ EN LA VIDA”

“Lo peor que me ha pasado en la vida fueron mis dos divorcios”, aseguró.

Su primera esposa fue Valeria Wainer, con quien tuvo tres hijos: Iara, Jerónimo y Tadeo.

Luego estuvo en pareja con Bárbara Esses, con quien tuvo a su hijo Tomás.

En la actualidad, Julián está en pareja con Jennifer, 18 años menor que él.

Crédito: Instagram

“Yo antes pensaba que tenía que ser feliz… y descubrí que en realidad lo que quiero es estar en paz, que es mucho mejor”, reflexionó.



