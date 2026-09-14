El 13 de agosto, Diego Leuco y Sofi Martínez le regalaron a la audiencia de La Peña de Morfi una entrevista cruzada imperdible.

Bajo la mirada incisiva de Sebastián Wainraich, la expareja se hizo íntimas y picantes preguntas sobre su pasado juntos.

En medio de la charla, a la periodista deportiva, que condujo el programa ante la ausencia de Carina Zampini, se le escapó un dato que no pasó inadvertido en redes sociales y dejó en evidencia que el día anterior había estado con Leuco.

El furcio de Sofi Martínez en vivo con Diego Leuco que ilusionó a sus fans (captura de Telefe)

El furcio de Sofi Martínez en vivo con Diego Leuco que ilusionó a sus fans

Cuando Diego le preguntó qué cosa le gustaba y qué le molestaba de él, Sofi contestó: “En la intimidad es muy divertido. Y lo malo es que duerme mucho”.

Leuco lo asumió y agregó: “Sí, duermo mucho, mucho. Me quedo dormido hablando con vos. Eso es grave”.

Fue en ese punto de la charla que Sofi Martínez tuvo un furcio en vivo: “Por ejemplo, el sábado le dije ‘hagamos algo’”.

Consciente de su desliz, al instante Sofi le preguntó a Sebastián Wainraich si quería que le hiciera otra pregunta picante, para dejar atrás el momento en el que había expuesto que el día anterior había estado con Diego.

El público de La Peña de Morfi y los fanáticos de la expareja repararon en el dato que se le escapó a la periodista deportiva e hicieron viral el clip en X.

El furcio de Sofi Martínez en vivo con Diego Leuco que ilusionó a sus fans (captura de X y Telefe)