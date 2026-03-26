Sofi Martínez habló en una entrevista con el programa Puro Show sobre los rumores de un vínculo amoroso con Leo Messi y contó la charla que tuvo con Antonela Roccuzzo, esposa del campeón, tras la polémica versión de supuestos celos.
“Una locura, nada que ver. He hablado alguna vez con ella y nos llevamos súper bien, ella también, en sintonía, me dijo ‘ni te preocupes’, así que no, súper bien y muy contenta que se viene un mundial ahora”, dijo la periodista deportiva.
Durante la charla, Sofi fue consultada sobre si todavía existen prejuicios hacia las mujeres que están en pareja con futbolistas, a lo que contestó sin dudar: “Yo me llevo muy bien con muchas de las mujeres de los jugadores, estigmatizar a la mujer de los futbolistas no está bueno. Como en cualquier profesión, va a haber de todo, claro está”.
EL MACHISMO EN EL FÚTBOL Y LA MIRADA SOBRE LAS MUJERES
Sofi Martínez fue contundente al hablar sobre el machismo que todavía se respira en el ambiente: “Yo creo que eso es machismo la verdad. Es un cambio también cultural que se va dando con el tiempo y hay veces que suceden esas cosas”.
La periodista también mencionó el caso de More Beltrán, una de sus amigas que está en pareja con un futbolista: “Pocas mujeres tan independientes conozco como ella”, remarcó, desmintiendo el mito de que todas las parejas de jugadores dependen económicamente de ellos.
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