Sofi Martínez habló en una entrevista con el programa Puro Show sobre los rumores de un vínculo amoroso con Leo Messi y contó la charla que tuvo con Antonela Roccuzzo, esposa del campeón, tras la polémica versión de supuestos celos.

“Una locura, nada que ver. He hablado alguna vez con ella y nos llevamos súper bien, ella también, en sintonía, me dijo ‘ni te preocupes’, así que no, súper bien y muy contenta que se viene un mundial ahora”, dijo la periodista deportiva.

Sofía Martínez habló de Leo Messi y Antonela Roccuzzo (Foto: captura de eltrece).

Durante la charla, Sofi fue consultada sobre si todavía existen prejuicios hacia las mujeres que están en pareja con futbolistas, a lo que contestó sin dudar: “Yo me llevo muy bien con muchas de las mujeres de los jugadores, estigmatizar a la mujer de los futbolistas no está bueno. Como en cualquier profesión, va a haber de todo, claro está”.

EL MACHISMO EN EL FÚTBOL Y LA MIRADA SOBRE LAS MUJERES

Sofi Martínez fue contundente al hablar sobre el machismo que todavía se respira en el ambiente: “Yo creo que eso es machismo la verdad. Es un cambio también cultural que se va dando con el tiempo y hay veces que suceden esas cosas”.

La periodista también mencionó el caso de More Beltrán, una de sus amigas que está en pareja con un futbolista: “Pocas mujeres tan independientes conozco como ella”, remarcó, desmintiendo el mito de que todas las parejas de jugadores dependen económicamente de ellos.

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