En las últimas horas, Lali Espósito quedó en el centro de una polémica inesperada. En redes sociales comenzó a circular una supuesta publicación suya en la que fulminaba a Leo Messi tras la visita del Inter Miami a Donald Trump en la Casa Blanca en medio de los bombardeos a Irán.

El mensaje, que se viralizó rápidamente, decía: “Te banqué en las buenas, en las malas, en los títulos y cuando no nos salía nada. Me levantaba temprano para ver a Barcelona, me peleé con medio mundo cuando se cuestionaba tu actitud. Pase lo que pase, vas a ser mi máximo ídolo, pero en esta no cuentes conmigo”.

La fake news de Lali con Leo Messi (Foto: Instagram / Twitter /X)

Sin embargo, la propia Lali salió a desmentirlo y aseguró que se trató de una falsificación. Lejos de quedarse callada, la cantante eligió el humor para responder. Modificó una captura de Wikipedia y publicó un descargo directo.

LA RESPUESTA DE LALI ESPÓSITO: IRONÍA Y UN FUERTE MENSAJE A LOS PERIODISTAS QUE VIRALIZARON LA FALKE NEWS CON LEO MESSI

“La información es el insumo principal de quien ejerce el periodismo. Los manuales indican que, antes de aseverar una noticia, el periodista debe corroborar que la misma sea cierta. No es tan difícil, aunque a muchos les cuesta o no les interesa hacerlo”.

Lali fue más allá y apuntó contra quienes difundieron el contenido sin chequear su origen. “Cuanto más berreta y carente de luces es el periodista, menos apela a esta práctica milenaria”, escribió.

El descargo de Lali Espósito tras la fake news con Leo Messi (Foto: Instagram @lali)

Para cerrar, Lali invitó a sus seguidores a no dejarse engañar y aprovechó para promocionar su música: “Vayan a escuchar el disco ‘No vayas a atender cuando el demonio llama’ de la estrella pop Lali, sobre todo el tema ‘Fanático’, que intenta hablar sobre esta situación con su histórica frase NA NA NA NA NA. Gracias”.

