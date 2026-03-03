Los lentes de sol y armazones ópticos se consolidan como uno de los accesorios protagonistas de 2026 y Lali Espósito vuelve a estar en el centro de la escena fashion.

La artista presentó el segundo drop de su colección Fragmentos Revelados, una propuesta que no solo amplía su universo creativo sino que también confirma cuáles son las tendencias en lentes que dominarán la temporada.

Lejos de tratarse solo de un lanzamiento más, la nueva entrega funciona como un statement estético: actitud, identidad y diseño con carácter.

Foto: prensa Lali Espósito

Colores translúcidos y acetato brillante, el sello 2026

Una de las claves que se repite en la colección es el uso de acetatos translúcidos en verde, rosa y gris humo, una tendencia que pisa fuerte este año. Estos tonos aportan frescura y modernidad, y funcionan tanto en lentes de sol como en armazones de visión.

El brillo en las terminaciones también cobra protagonismo, dejando atrás los acabados completamente mate para dar paso a piezas más llamativas.

Carey renovado y cristales degradé

El clásico carey se mantiene vigente, pero en versiones más luminosas y combinadas con cristales sepia o gris degradé. Además del impacto visual, los modelos solares incluyen protección UV400 y opciones polarizadas, un diferencial que hoy el público busca como requisito básico.

En este punto, la propuesta de Lali acompaña una tendencia global: equilibrio entre estética y funcionalidad.

Marcos con identidad: del escenario a la moda

Uno de los aspectos más destacados del lanzamiento es el concepto detrás de cada modelo. Nombres como “Popstar”, “Madrid”, “Rex” y “Nelly” no son casuales: remiten a momentos, emociones y etapas personales de la artista.

Esa narrativa conecta con una demanda creciente del mercado: accesorios con historia, que funcionen como extensión de la personalidad. En 2026 no alcanza con que un lente sea lindo; debe transmitir algo.

Mix de materiales y detalles metálicos

Otra tendencia que se consolida es la combinación de acetato y metal, logrando piezas más livianas con detalles dorados o plateados que elevan el diseño. Esta mezcla permite versatilidad: modelos que pueden acompañar un look urbano de día o un estilismo más sofisticado de noche.

De la música al diseño

Con este segundo drop de “Fragmentos Revelados”, Lali reafirma su lugar como referente de estilo y demuestra cómo el mundo de la música y la moda dialogan cada vez más.

La colección —desarrollada junto a la firma argentina Hardem— profundiza una estética que combina libertad, audacia y autenticidad, tres conceptos que atraviesan tanto su carrera artística como su propuesta en el universo eyewear.

En un mercado donde los anteojos dejaron de ser un accesorio secundario, Lali vuelve a marcar el pulso de la temporada y confirma que, en 2026, los lentes son mucho más que protección solar: son identidad.