A priori, parecería que Lionel Messi no tiene asignaturas pendientes. Sin embargo, su obsesión por la excelencia y la autocrítica lo llevaron a revelar de qué se arrepiente.
El astro estuvo con Nahuel Guzmán en su ciclo de podcast “Miro de atrás” y dejó detalles sobre qué le faltó hacer.
Lionel Messi confesó con certeza: “Yo me arrepiento de muchísimas cosas y se lo digo a mis hijos: tener una buena educación, estudiar, estar preparado, no haber aprendido inglés de chico”.
A ello agregó: “He tenido tiempo de haber estudiado inglés y no lo hice, me arrepiento un montón. Me pasó de estar con personalidades increíbles para poder hablar, tener una charla y te sentís un ignorante. Decís: ‘qué boludo, cómo perdí el tiempo”.
LIONEL MESSI A FONDO
Como habitualmente, Leo brindó mensajes de enseñanza para el día a día. “Hay que disfrutar, aunque a veces es difícil. No todos pasamos por lo mismo y también hay personas que enfrentan situaciones diferentes y difíciles”.
Finalmente, sentenció: “Pero nunca debemos dejar de disfrutar de la vida. Personalmente, hoy disfruto mucho más de lo que me pasa, de lo que hago, de mi familia, de mis hijos, del día a día, de las pequeñas cosas. Siempre es un buen día para disfrutar porque no sabemos qué pasará mañana”.