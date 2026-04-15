Fede Bal y Evelyn Botto compartieron en sus redes sociales un video de su apasionado reencuentro tras pasar tres semanas separados. La hisoria que publicó la streamer y que luego reposteó el conductora los muestra junto a su perrito a puro beso y abrazo.

“Quien volvió después de 3 semanas”, escribió la panelista del programa de Mario Pergolini en el video en el que se lo escucha bromear al actor con la recordada frase del estallido del Wanda Gate: “Otra familia que te cargaste por zorra”.

Fede Bal y Evelyn Botto se reencontraron y compartieron el momento íntimo en sus redes (Foto: Instagram/@balfederico)

Con una vuelta de tuerca, Fede expresa: “Mirá esta familia, esa familia te cargaste pu...”, dijo entre risas mientras Evelyn lo besa y abraza y el perrito se mete en el medio: “No me deja tocarte”, le reclamó ella.

Evelyn Botto blanqueó las reglas de su relación abierta con Federico Bal

Evelyn Botto reveló las reglas de su relación abierta con Fede Bal en La Mañana con Moria: “Nosotros hablamos mucho de todo lo que nos pasa, de nuestro pasado. Yo siento que es un gran momento”.

En ese punto, enfatizó: “La verdad es que no quiero ni cambiarlo a él, ni que él me cambie a mí. Sino que cada uno pueda hacer lo que quiera. Que haya una libertad. Hay muchos formatos de parejas abiertas. Nosotros lo estamos construyendo".

Foto: Captura de video de Instagram (@balfederico)

"Hay muchas cosas que no sabemos y que las vamos charlando, apenas van pasando situaciones. Estamos en un nivel de honestidad brutal, personas del trabajo no. Aunque puede fallar también... ”, continuó sobre el conductor de Resto del Mundo (sábados al término de La Noche de Mirtha por eltrece).

“¿exparejas? Para mí todo es contexto. Todo es charlable. Yo prefiero no saber. Hay parejas que les gusta compartir, pero no soy de esas, no estoy en ese nivel de promiscuidad ahora”, sumó. En cuanto a los celos por los affaires de Federico Bal cuando no están juntos, Evelyn Botto admitió: “Por ahí me pongo rara 10 minutos, es un ¿qué onda? y no escala".

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