Fede Bal volvió a quedar en el ojo de la tormenta, y esta vez fue por un detalle que no pasó para nada desapercibido. Ángel de Brito compartió en sus redes una imagen comparativa que dejó al descubierto que el actor estaría repitiendo el mismo piropo romántico con Evelyn Botto que antes le dedicaba a su ex, Flor Díaz.

En la publicación que se viralizó, se pueden ver dos posteos distintos: uno correspondiente a la expareja de Fede, donde él le comenta con un romántico “Me muero con vos” debajo de una foto sensual; y otro, mucho más reciente, donde escribió exactamente la misma frase en una publicación de Evelyn, con quien acaba de comenzar una historia de amor.

La actriz y cantante había compartido imágenes de una noche soñada y de su impactante look en escena, acompañadas por la frase “2025, el año que aprendí a volar”. Y entre los miles de likes y comentarios, apareció el mensaje de Fede Bal: “Me muero con vos”, idéntico al que había usado tiempo atrás con su exnovia.

El detalle no tardó en explotar en redes sociales y De Brito no dudó en exponerla, generando un nuevo revuelo mediático alrededor del hijo de Carmen Barbieri.

LA JUGADÍSIMA DECLARACIÓN DE AMOR DE FEDE BAL A EVELYN BOTTO TRAS CONFIRMAR SU ROMANCE

El romance ya no es un rumor: Fede Bal y Evelyn Botto están oficialmente juntos, y lo celebran sin filtros en las redes sociales, y con declaración de amor incluida.

Luego de que compartiera una serie de imágenes en su Instagram con el título “2025, el año que aprendí a volar” -dejando en claro que atraviesa un momento personal y sentimental pleno- el hijo de Carmen Barbieri sorprendió con su comentario.

“Me muero con vos”, escribió Fede, acompañando el posteo que rápidamente acumuló miles de likes y reacciones de fans y colegas del espectáculo. Y Botto le devolvió el gesto con un emoji de un corazoncito, que refgleja el gran presente sentimental que atraviesa la pareja.

