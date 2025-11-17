El regreso de Oasis al Monumental no solo dejó música, nostalgia y euforia: también aportó un nuevo capítulo en la historia mediática entre Fede Bal y Evelyn Botto, quienes fueron captados juntos en el estadio durante el show de la banda británica.

La imagen fue difundida por Ángel de Brito, quien la publicó en sus redes sociales y alimentó aún más las especulaciones en torno al vínculo que ambos insisten en definir como una relación abierta, sin rótulos ni exclusividad.

video: X

LA FOTO DE EVELYN Y FEDE JUNTOS

En la foto —tomada por un asistente al recital— se los ve a Fede y Evelyn compartiendo un momento distendido.

Ella aparece con un look totalmente alineado al espíritu del concierto: campera negra con el logo de Oasis, short deportivo, botas de caña alta y un tatuaje a la vista en la pierna. Él, por su parte, luce campera de jean, buzo con capucha y un vaso en la mano, muy relajado a su lado.

Fede Bal y Evelyn Botto, juntos en Oasis: la foto que publicó Ángel de Brito. Crédito: Instagram

Ambos se muestran cómodos entre la multitud, mezclándose con el público que comenzaba a llenar las tribunas del Monumental para la segunda fecha del Live’25. La postal refuerza lo que ya había circulado en los últimos días: la pareja no se esconde y disfruta de salidas públicas sin preocuparse por las cámaras.