El escándalo estalló en las redes y en la tele: Fede Bal fue filmado a los besos con una periodista de y, como era de esperarse, el tema salpicó a Evelyn Botto, con quien se lo había vinculado amorosamente.

En diálogo con el cronista de Sálvese Quién Pueda, la streamer bromeó: “Yo ahora estoy sufriendo una depresión galopante, es mi último día de trabajo”. Y luego siguió: "Dejen cog... a la gente“.

Evelyn Botto habló de Fede Bal en SQP (Foto: captura de América).

“Yo lo único que hice fue cog... con él. Hicimos una salida al teatro porque me calentaba hacer esa salida al teatro. No sé, el plan teatro, comida y después la cópula me parecía interesantísimo, pero la verdad es que no puedo dar respuestas por sus decisiones, mi único vìnculo es ese“, dijo contundente.

“QUE LA GENTE ME SIGA CONOCIENDO POR ESTO PARA MÍ ES TERRIBLE”: EVELYN BOTTO

Evelyn Botto también se refirió al costado mediático de su vínculo con Fede Bal y el video que cirucló con una cronista de Los Profesionales de Siempre: “A mí lo que me mata es que me siga conociendo gente por esto, para mí es terrible. No me puedo hacer cargo de que me vengan a buscar a mí por cosas que hace él. Eso es lo que yo no quiero que pase”.

Y remató, fiel a su humor: “Por supuesto, si en algún momento, como siempre, si hay tiempo y tenemos ganas, seguiremos cogiend... Esa es mi única respuesta, si la chica me viene a buscar me gustaría que no llegue con la cámara prendida”.

