Este viernes, Mario Pergolini recibió en Otro Día Perdido a Evelyn Botto y, entre las muchas preguntas que le hizo a la actriz y locutora, apareció una sobre su relación con Fede Bal. “¿Y cómo lo conoces a él?”, le consultó el conductor, haciéndose el desinteresado.

“Quiero saberlo, porque hay tantas cosas, tantas cosas que se dicen. Podés contar lo que quieras, pero si fuera la verdad, mejor. Acordate que hay gente que te busca fechas y todo eso“, le aconsejó Mario, en referencia a la acusación de Sofía Aldrey, la ex novia de Fede, de “fechas superpuestas”.

Evelyn Botto y Fede Bal (Fotos. capturas eltrece)

“Yo lo conozco hace 5 años más o menos, por Perros de la Calle. En pandemia salió una nota por ese programa y lo conocí por teléfono, en una nota por Zoom. Él escuchó mi voz y ahí dice que yo le caí bien. A mí me gustaba, me parecía interesante“, recordó Botto.

“Pero no es lindo. Bueno, hay gente linda y hay gente que es atractiva. Él es atractivo, no es lindo”, dijo Pergolini para “estirarle la lengua” a Evelyn, y tuvo éxito. “Me parece un seductor, y a mí me encanta la seducción”, dijo ella.

EVELYN BOTTO LE PUSO UN PUNTAJE A FEDE BAL A INSTANCIAS DE MARIO PERGOLINI

“Siempre fue chiste de aire hasta que hace poco pudimos coincidir y tuvimos unas citas. Estuvo muy bien, la verdad. Muy bien, muy bien. Le pongo un 10″, dijo ella, halagando al conductor de Resto del Mundo, y luego contó que esa primera cita fue en casa del actor.

Además, Evelyn reveló el estado actual de la relación y sorprendió a los presentes. “Ahora estamos bárbaro, pero no estoy con él. Sabes qué pasa, hay un gris donde yo la paso bien. Cuando tenemos tiempo y deseo nos vernos, la pasamos bárbaro”, señaló.

Evelyn Botto, Mario Pergolini y Fede Bal (Fotos. capturas eltrece)

“Compartimos eso y después cada uno hace su vida. Yo no quiero estar de novia, y sé perfectamente dónde me estoy metiendo. Quiero dejarlo claro porque me están volviendo loca”, agregó Evelyn. “¿Y qué querés que te diga? No estás saliendo con un desconocido, estás saliendo con el empomador serial de la ciudad”, le lanzó Mario.

“Pero yo soy un infierno también, nada más que a mí no me conocen. A mí me encanta el ida y vuelta. Yo soy fanática de esto, y por eso nos llevamos muy bien, porque los dos sabemos perfectamente que funciona cuando nos vemos y estamos ahí. Yo no quiero meterme en ninguna rosca, así como estoy bárbara. No es mi novio”, cerró Evelyn Botto.

