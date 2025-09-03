El romance entre Evelyn Botto y Fede Bal se convirtió en uno de los temas más calientes del espectáculo argentino. Pero lejos de disfrutar del “match”, la conductora de Olga se sinceró en una nota telefónica con LAM y apuntó fuerte contra la prensa: “Así le sacan las ganas de cog... a cualquiera”.

La charla arrancó con humor, pero rápidamente se tornó incómoda cuando le preguntaron a Botto, sin vueltas, “del 1 al 10, ¿qué tan enamorada estás?”. Ella cortó en seco: “Un poco hinchada de las bolas estoy. La verdad que así le sacan las ganas de cog... a cualquiera”.

Evelyn contó que su primera salida con el productor fue al teatro a ver Rocky y que solo quería vivirlo como cualquier persona común: “Tenía ganas de salir como cualquier persona de a pie que va al teatro. ¿Por qué yo no puedo? ¿Por qué me voy a cohibir? Si es mi vida y hago lo que se me encanta el cu... Esa fue mi premisa”.

Evelyn Botto. (Foto: @evelynbotto)

Sin embargo, reconoció que la presión mediática la desbordó: “Nunca pensé que se iba a volver de esta manera, todos los días. Estoy reangustiada porque Daniel Gómez Rinaldi dijo que soy una pata sucia”.

La conductora también relató un episodio incómodo con una movilera: “Me esperaron en la puerta y me saludaron. Me preguntaron cómo estaba, en eso te banco, pero que me encaren con la cámara prendida... yo solamente pido que me pidan mi consentimiento. Si vos me pedís, yo hago lo que vos quieras. Pero a mí, que me impongan así…”.

EVELYN BOTTO SOBRE FEDE BAL: “NO SOMOS PAREJA, PERO NOS ESTAMOS CONOCIENDO”

En medio de las preguntas sobre el vínculo con Fede Bal, Evelyn Botto fue tajante: “No tengo pareja, nos estamos conociendo”.

Sobre los rumores de que el conductor de Resto del Mundo va a hablar al respecto en su canal, la streamer dijo: “Lo que diga va a estar bien. Que lo vayan a buscar a él mañana”.

