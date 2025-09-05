Fede Bal tuvo un inesperado acto fallido al hablar sobre Evelyn Botto, actriz y comunicadora con la que está teniendo un affaire amoroso sin rótulos.

“Somos personas libres, estamos solteros y fuimos a ver una obra de teatro. Ella me invitó y la pasamos bien. Nos conocemos hace muchos años”, comenzó diciendo el actor ante el micrófono de Sálvese quien pueda (SQP).

Y continuó: “Me siento bien cuando estoy con ella y la paso lindo. Esto no quita que mañana la puedas ver a ella con alguien o a mí con alguien. No es infidelidad”.

“Lo aclaro porque esto es un boom tan explosivo que ahuyenta a cualquier mujer. Y no hablo de otras que puedo estar conociendo, hablo de Evelyn”, aclaró Bal.

EL ACTO FALLIDO DE FEDE BAL SOBRE EVELYN BOTTO EN PLENA NOTA

“Ella dijo que vos eras un tipazo”, le comentó el cronista del programa de Yanina Latorre a Fede Bal.

Y él contestó con un inesperado fallido que no pasó inadvertido: “Ella no es de este palo. Es artista, está en Olga, es polémica, tiene declaraciones tremendas, pero yo le dije: ‘gordi, te van a esperar. Te van a hacer una nota’”.

“¿Gordi?”, reaccionó el notero de SQP ante el acto fallido de Bal. Fede, con una pícara sonrisa, respondió: “Le digo gordi a todo el mundo”.

Evelyn Botto.

