El beso entre Yanina Latorre y Fede Bal sobre el final de SQP el último jueves sigue dando que hablar. Esta vez, fue Lola Latorre quien enfrentó las cámaras y no esquivó el tema: opinó sobre el fogoso momento que protagonizó su mamá y dejó en claro cómo lo vive puertas adentro.

En la entrega de los Premios Ídolo, Lola fue consultada por Nahuel Saa sobre quiénes son sus referentes, y ella sorprendió al revelar, con orgullo, que son su papá y su mamá.

Lola y Yanina Latorre y Fede Bal (Fotos: capturas América TV)

Pero la pregunta picante no tardó en llegar: ¿qué pensaba del beso entre Yanina y Fede Bal en “Sálvese quien Pueda”? Sin vueltas, Lola respondió: “La vi, fue un pico en realidad, me parece bien que haga lo que quiera”.

Leé más:

Así, la joven dejó en claro que no le molesta el juego mediático de su mamá y que respeta sus decisiones, pero el cronista fue por más y le preguntó a Lola cómo vería a Fede Bal como padrastro.

Entre risas, la hija de Yanina fue contundente: “Me mato, la verdad que no, es muy joven para mi mamá, y segundo lo quiero y me hace reír mucho pero estoy bien con mi papá, no necesito padrastro”.

Fotos: capturas América

La respuesta desató carcajadas y dejó en claro que, aunque se divierte con la situación, Lola no se imagina a Fede en ese rol familiar.

Leé más:

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.