Fede Bal sorprendió a todos al contar, en una charla íntima con Mario Pergolini en Otro Día Perdido, cómo vivió el velorio de su papá, el recordado Santiago Bal.

Lejos de la solemnidad, el actor decidió homenajearlo con una verdadera fiesta, rodeado de vedettes, bailarinas, música y whisky.

“Cuando se muere, ¡hice una puta fiesta! Dije, se murió, ahora vamos a celebrar. Porque es lo que él hubiese querido”, confesó Fede, emocionado y entre risas.

Según relató, la despedida fue todo menos tradicional: “Pusimos Frank Sinatra en un velorio completamente festivo. Entraban vedettes, entraban bailarinas, Moria Casán gritando”.

El actor recordó que su papá siempre fue un personaje intenso, que “amenazaba mucho con morirse” y que en su casa la muerte se vivía con humor. Por eso, cuando llegó el momento, Fede no dudó en armar una celebración a la altura de la historia familiar.

Fede Bal en Otro Día Perdido con Mario Pergolini (Foto: captura de eltrece).

“Compré dos botellas de whisky que le gustaba a él, puse un parlante con música y estaban mis amigos todos”, contó.

La escena fue tan descontracturada que ni siquiera los vecinos se quejaron: “En la sala de al lado siempre te dicen ‘bajen el volumen’, pero ese día respetaron. Estaba toda la familia”.

EL ROL DE CARMEN BARBIERI Y EL ÚLTIMO ADIÓS A SANTIAGO BAL

Fede también relató cómo vivió Carmen Barbieri, su mamá, ese momento tan especial. “Nos abrazamos, cantamos, bailamos y lo supimos dejar ir en un contexto de mucha alegría y él se fue muy feliz”, aseguró.

La anécdota familiar siguió con el recuerdo del instante en que Santiago Bal falleció: “Cuando mi viejo se muere, estaba mi vieja ahí en la clínica, ellos se separaron pero siempre se amaron, aunque mi vieja diga que el amor de su vida fue Porcel, ella tira una daga al cielo… o al infierno, no sabemos bien para dónde, pero la tira”, bromeó Fede, fiel al humor que caracteriza a su familia.

